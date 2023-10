6ix9ine es detenido en República Domincana, ya hay video del momento exacto

Luego de las delicadas acusaciones en contra del rapero 6ix9ine, tras supuestamente haber golpeado a unos productores que se encontraban trabajando con su novia Yailin “La más viral”, Daniel Hernández, nombre real del cantante fue arrestado.

A través de redes sociales ya circula el video del momento exacto en el que autoridades de República Dominicana le leen sus derechos a 6ix9ine, antes de ser arrestado, sin embargo, también se puede ver que el rapero no puso resistencia alguna.



El rapero fue detenido en RD

¿Cómo fue el arresto a 6ix9ine?

De acuerdo con información de diversos portales y agencias, 6ix9ine se encontraba en el hotel de la zona turística provincia de Samaná al noroeste de RD.

Se sabe que tras haber sido arrestado, el rapero será presentado ante el Juzgado de Atención de La Vega, esto para seguir con el proceso tras haber sido denunciado por Nelson Alfonso Hilario quien es conocido como Diamonds de la mafia.

Sin embargo, en el perfil de instagram de “EL gordo y la flaca” ya circula una fotografía del rapero quien hace algunos meses grabó un tema con Grupo Firme, ya en la comisaría y aseguran que ya fue fichado.



Esta es la foto de 6ix9ine ya detenido

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con las denuncias del productor que se hace llamar Diamonds de la mafia, 6ix9ine llegó la madrugada de este viernes a su estudio acompañado de varios hombres encapuchados y sin decir más el rapero comenzó a golpear a los productores que estaban dentro del estudio.

Fue a través de una transmisión en vivo que Diamonds de la mafia reveló que él estaba grabando un tema con Yailin la más viral quien es o era la pareja sentimental de 6ix9ine.



Así quedaron los productores golpeados por el rapero

“6ix9ine acaba de llegar a mi estudio y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin, escribiéndole unas canciones, una vaina, él llegó de sorpresa y desbarató a to´ el mundo pero yo me acaba de ir”, dijo en su en vivo

De acuerdo a Diamonds, 6ix9ine le había hecho creer a Yailin que él se encontraba en Miami por lo que no se esperaban que éste y el resto de los hombres encapuchados llegaran a agredirlos.



Aquí se ve llegar al rapero acompañado de varios hombres encapuchados

Todo parece indicar que la agresión se debió a un ataque de celos por parte del polémico rapero en contra de Diamonds de la Mafia, quien aseguró que el rapero que hace poco grabó con Grupo Firme también habría golpeado a Yailin, la más viral.

“que me excuse no quisiera que esto salga a la luz pero también a Yailin la agarró y la desbarató”dijo Diamonds de la mafia

Además de su transmisión en vivo el productor publicó videos y fotografías de su cámara de seguridad en donde se puede ver a 6ix9ine llegar con un grupo de hombres y minutos más tarde salir corriendo del lugar, y posteriormente se aprecia a Yailin La más viral subir a una camioneta.



Se puede observar a Yailin abandonando el estudio

¿Yailin y 6ix9ine siguen juntos?

Luego de las acusaciones en contra de 6ix9ine en donde Yailin, la más viral se ve involucrada, ninguno de los dos ha salido a pronunciarse al respecto, sin embargo, en las redes sociales de la ex de Anuel se puede apreciar que ésta borró muchas de las fotografías en donde aparece con el rapero.



Así luce su perfil actualmente, sin nada de Tekashi 69

Lo anterior no se sabe si es por que lo tenía pensado como una estrategia para lanzar una nueva canción o si bien la pareja ya no está junta, sin embargo, él también borró todo lo relacionado con la polémica mujer, además algunos usuarios en redes sociales creen que ya no están juntos y por eso el ataque de celos de 6ix9ine hacia el productor.

Aunque se presume que la pareja ya no están juntos, luego de la polémica en la que el rapero es acusado de haber golpeado a un par de productores, Yailin salió a defender a su novio y dejó claro que 6ix9ine no la golpea y que no están separados como se ha rumoreado durante los últimos días.



Así confirmó que su relación con Tekashi sigue

