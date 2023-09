¿Se acabó el amor? reportan que Yailin "La más viral" habló al 911 para denunciar que fue golpeada por Tekashi69

La polémica regresa a la vida de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La Más Viral”, quién ganó popularidad tras su escandaloso romance y separación del también cantante Anuel AA, pero ahora la dominicana presume su amor por el rapero Tekashi 69.

Pese a todo el amor que se han demostrado en redes sociales Yailin y Tekashi 69, tal parece que ya comenzaron los problemas entre la pareja pues salió a la luz que la cantante habló al 911 para denunciar a su actual pareja, luego de haber recibido maltratos por parte del rapero.

Desde hace varios meses se muestran enamorados en redes sociales

Foto: IG 6ix9ine

En redes sociales y diversos medios de comunicación ha trascendido que Yailin habló hace algunos días a la línea de emergencias para denunciar las agresiones de las que había sido víctima por parte de su pareja cuyo nombre real es Daniel Hernández.

¿Yailin sufrió maltratos?

Foto: IG 6ix9ine

De acuerdo con Arismendy Manon conocido como DJ Topo, un empleado del 911 pudo platicar con él a través de whatsapp y éste le contó que Yailin “La más viral” hizo una llamada al 911 en donde denunció los maltratos que recibió por parte de su pareja, cabe señalar que aseguran se escuchaba muy desesperada.

“Lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución. Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un estrellón y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso”, se leyó en una captura de pantalla compartida las redes de DJ Topo.