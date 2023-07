Cancelan concierto de Tekashi 6ix9ine en Puerto Rico por amenazas de muerte al rapero

Tekashi 6ix9ine sigue dando de qué hablar, aunque no por el supuesto romance con Yailin “La Más Viral” o el pleito que sostiene con Anuel AA sino por las amenazas de muerte que ha recibido y por las que fue cancelado su concierto en los Premios Juventud. Así lo dieron a conocer en un comunicado los organizadores del evento luego de que autoridades de Puerto Rico le advirtieran al cantante sobre el riesgo que corría de viajar a aquel país.

El rapero se presentaría en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, este jueves 20 de julio junto a Yailin “La Más Viral” con su más reciente colaboración “Pa’ ti”, pero el concierto fue cancelado por motivos de seguridad tanto para el cantante como para el resto de las estrellas que se presentarían en el mismo escenario.

Cancelan concierto de Tekashi 6ix9ine en Premios Juventud por amenazas de muerte. Foto: IG @6ix9ine

“Esta medida se toma con base a las recomendaciones de seguridad realizadas por las entidades competentes y con el firme compromiso de siempre priorizar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que forman parte y asisten al espectáculo”, informó en un comunicado Univisión retomado por Billboard en el que señalan que se pusieron en contacto con Tekashi y la rapera dominicana.

Esto ocurre luego de que la policía de Puerto Rico le pidiera al rapero no viajar a la isla por seguridad, pues recibió amenazas de muerte que también afectaban a Yailin. Pese a ello, los cantantes compartieron una serie de fotografías en sus perfiles de Instagram donde se les ve en un jet privado, aunque no revelaron más de su destino.

Yailin "La Más Viral" rechaza participación por Tekashi

Ante lo ocurrido con Tekashi 6ix9ine, la intérprete de “Chivirika” decidió cancelar su presentación en los Premios Juventud como una forma de solidarse con el rapero, con quien ha sido relacionado recientemente debido a los lujosos regalos que ha recibido y que han sido captados juntos en más de una ocasión aunque la cantante asegura que es su “colaborador”.

“Con mi colaborador siempre”, es el mensaje con el que Yailin “La Más Viral” compartió una fotografía en sus historias de Instagram donde se le puede ver en un avión. Aunque fue el rapero quien reveló que sí había viajado a Puerto Rico, hasta el momento no se sabe más de los cantantes.