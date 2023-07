Yailín La más Viral revela que Anuel AA la golpeaba embarazada, saca a relucir los trapos sucios del que ahora se dice "buen padre"

La relación de Anuel AA y Yailin “La más viral” fue una de las más polémicas del espectáculo, pero aunque ya no están juntos siguen generando controversia, pues es la cantante quien acusa a su ex marido de ejercer violencia contra ella cuando estaba embarazada de su bebé Cattleya, pero no fue lo único pues además dijo públicamente que no se hace responsable económicamente.

Después de que el puertorriqueño subiera a su cuenta de Instagram una fotografía de la niña, a la cual desde que nació habían cuidado su rostro e identidad, Yailin “La más viral” se mostró decepcionada del comportamiento de su expareja y lo que hizo fue destapar algunos de los detalles que se mantenían en secreto de su pasado matrimonio.

Yailin declaró que fue victima de violencia. Captura de pantalla IG/yailinlamasviralreal

Anuel AA nunca se hizo responsable. Captura de pantalla IG/yailinlamasviralreal