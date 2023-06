Reacción de Anuel AA a romance de Karol G con Feid desata críticas, le piden que pare: “No al acoso”

Anuel AA es uno de los cantantes más polémicos y tras anunciar el fin de su matrimonio con Yailin “La Más Viral” no ha dejado de enviar indirectas a su expareja, Karol G, en las que asegura que la extraña; sin embargo, la más reciente le ganó fuertes críticas con las que los fans señalaron que aunque comenzó como una broma ahora se trata de acoso, pues la menciona en constantes ocasiones pese a que ella habría enviado un mensaje con el que le pone un alto.

En días recientes se hicieron virales en redes sociales una serie de fotografías con las que la intérprete de “Provenza” confirma su romance con el cantante Feid, pues en ellas se les puede ver tomados de la mano y sonrientes mientras caminan previo a un concierto del también compositor en Miami, Florida. Esto ocurre luego de una serie de rumores que desataron los primeros comentarios de Anuel AA en los que arremete contra el nuevo novio de la “Bichota”.

Anuel AA recibe críticas por nuevo comentario sobre Karol G. Foto: IG @anuel

“Nunca olviden que el premio más grande es el amor de los fanáticos. Cada vez que escuchan una canción mía, cada vez que se inspiran con mi música, mi vida y se llenan de fuerzas y fe pa’ lograr sus metas y sus sueños (…) Algo tan sencillo como cuando me ven y me piden una foto, ese es el verdadero premio”, escribió el cantante puertorriqueño tras su presentación en los premios Tu música urbano junto a una imagen en la que luce una playera con la leyenda “Estás con Fei pero sabes que eres mía” y que promociona su canción “Mejor que yo”.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos lo tomaron con humor haciendo mofa del cantante, otros aseguraron que se trataba de una mala estrategia de marketing que calificaron de “machista” y se lanzaron contra Anuel AA asegurando que lo que él hace al mencionar de nuevo a Karol G es acoso, por lo que le pidieron que se detuviera.

“Like a este comentario para que Anuel recupere su dignidad”, “El acoso no es una estrategia de marketing”, “Dejen de romantizar o reseñar el hostigamiento que tiene Anuel AA con Karol G como si fuera una tendencia del género urbano”, “Papi, ¿pero por qué? Ya suelta”, “La terapia sale más económica que tu playera”, “Aprende a valorar a una mujer” y “Las mujeres no somos un producto y, por ende, no somos propiedad de nadie”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Polémicos mensajes de Anuel AA

Todo comenzó a finales de mayo pasado cuando Anuel AA lanzó “Mejor que yo” y fue claro al mencionar que se trataba de una dedicatoria para Karol G, algo que no fue bien recibido por el público debido a la letra de la canción ya que tiene contenido explícito. Luego de ello hizo comentarios ofensivos contra Feid en algunos de sus conciertos, mencionando que aún quería a la cantante.

La voz de “La Jeepeta” no se detuvo con ello, pues luego compartió algunos de los regalos que recibió de sus fans con los que le recordaron a Karol G, entre ellos una playera con el rostro de la cantante colombiana que usó para dormir "junto a ella" y por la que fue tachado de “tóxico”: “Gracias por la camisa, paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”.

Aunque Feid y Karol G no han dado declaraciones al respecto, fanáticos de la cantante han señalado que la solución de la cantante para poner un alto a los comentarios de Anuel AA y enviar un contundente mensaje fue borrar las pocas fotos que aún tenía con el en su cuenta de Instagram.