Los fanáticos de Karol G están más felices que nunca al conocer las primeras imágenes en donde se muestra que efectivamente todo lo que se rumoró desde hace meses es verdad, la “Bichota” tiene una relación amorosa con el cantante Feid, en las gráficas aparecen ambos tomados de la mano y con una gran sonrisa.

En redes sociales se viralizaron con rapidez las imágenes en donde Carolina Giraldo Navarro (Karol G) y Salomón Villada Hoyos (Feid) caminan juntos y muy felices hacía el evento del cantante en Miami, con estas imágenes los colombianos confirman su relación de la cual habían sido muy reservados.

En los comentarios de las publicaciones que ya se esparcieron por la red aseguran que ahora Karol G luce con un semblante más relajado y radiante, también comentan que se ve que su relación está basada en respeto y no en polémicas como sucede con otras parejas del medio del espectáculo.

La “Bichota” acompañó a su pareja a un evento. TW/itscarlosivan

Esta noticia llega después de que Anuel AA continuara con una serie de muestras en donde señala que sigue enamorado de Karol G, su exnovia, incluso en la presentación de la gala de los premios Tu Música Urbano se dejó ver con una playera en la que se alcanza a leer la frase “Estás con FEID pero sabes que eres mía”, con la que también promociona su nueva canción “Mejor que yo”, que desde que fue lanzada puntualizó en que lleva una dedicatoria especial para su pasado amor.

Hay que puntualizar en que Feid ni Karol G respondieron en algún momento los ataques del puertorriqueño ni mencionaron algo sobre las canciones que le dedicaba o los detalles que declaraba en sus redes sociales o en entrevistas en donde era cuestionado sobre la letra de la canción y su inspiración.

Los novios de Karol G

En 2021 Karol G y Anuel AA se separaron, dejando en la cantante un profundo dolor, por lo que, aunque estuvo vinculada con posibles romances no había hecho público algo formal, aunque cabe destacar que hasta el momento ninguno de los dos ha mencionado algo al respecto sobre su presunto noviazgo.

Otras de las celebridades que presuntamente se robaron el corazón de Karol G son: Chez Tom, Reykon, Ovy on the Drums, Bull Nene y Daiky Gamboa por mencionar algunos de los conocidos, aunque la intérprete de “Mañana será bonito” y “Mientras me curo del cora” prefiere mantener su vida alejada de escándalos y eso incluye los romances.