FOTO | Anuel AA ahora se va contra el novio de Karol G y le mande este mensaje

El cantante originario de Puerto Rico Anuel AA, sigue en la promoción de su sencillo “Mejor que yo” y realizó una selección de fotografías que presumió en su cuenta oficial en Instagram, pero una que figuró más que las demás es en donde posa con un letrero que menciona va dedicado a Feid, el presunto novio de Karol G.

Cabe recordar que en cuanto “Mejor que yo” salió a la luz, Anuel AA confesó que es una letra que dedicó a Karol G, la colombiana con quien tuvo una relación de más de tres años, todo era muy formal hasta que decidieron culminar con lo que tenían, el cantante siguió con su vida y la “Bichota” se dijo afectada por el rompimiento.

Ahora las cosas cambiaron, pues Karol G dio por cerrado el ciclo, pero Anuel AA la sigue recordando y como ejemplo la letra de la canción en donde da a conocer algunos de los momentos íntimos que vivieron juntos y también puntualiza sobre el presunto amor que vive al lado de Salomón Villada Hoyos? conocido por su nombre artístico Feid.

“Y esta se la dedicó a tu novio bb”, fue lo que escribió.

Los comentarios no fueron muy buenos para Anuel AA y la mayoría le daba la sugerencia de que fuera a terapia, pues aseguran que no es demasiado sano que esté recordando a la cantante, mientras que otros lo comparaban con Shakira, pero mencionaba que ella no se había atrevido a tanto.

Anuel tomó como broma el mensaje. anuel

“Y decían que Shakira se veía ardida…”

“No te culpo Anuel yo también estoy obsesionada con el ferxxoooooo”

“Alguien quítele el teléfono a Anuel”

“Yo quiero creer q lo hace para llamar la atención y ganar números y no porque de verdad sea tan ridículo”

¿Qué dijo sobre Karol G?

Cuando Anuel AA subió la canción fue cuestionado en una charla con los creadores de contenido de Alofoke Radio Show y ahí reafirmó lo que escribió en redes sociales. “Yo se la dediqué a Karol, porque es que pensé en ella, porque pegó ‘tiene un novio’, ‘te echo de menos’ y pegó”, dijo.

Lo que no quiso contestar es si extraña a su exnovia, pero en ese momento fue la primera vez que hizo público un mensaje especial para Feid. “Es para ella misma para que ella se co** a Feid y se lo perreé, real, la van a perrear en el mundo entero”, comentó.

Karol G y Feid tienen una relación. Especial

