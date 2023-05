VIDEO | Anuel AA está descontrolado y ahora usa un retrato de Karol G para "dormir" a su lado

Anuel AA y Karol G formaron una de las parejas favoritas del género urbano, por ello el anuncio de su ruptura en 2021 generó gran alboroto entre los fans que ahora lanzan fuertes críticas en redes sociales al cantante boricua debido a sus desesperados intentos por recuperar el amor de “La Bichota”. Como el más reciente en el que se muestra durmiendo junto a un retrato que obtuvo del público durante uno de sus conciertos.

El intérprete puertorriqueño desató controversia luego de compartir un mensaje en su cuenta de Instagram en el que le dedica su más reciente canción titulada “Mejor que yo” a Karol G, pues con ello mostró que aún tiene sentimientos por la cantante colombiana quien hasta el momento no se ha dado declaraciones sobre su expareja, aunque como una aparente respuesta borró las fotografías que aún conservaba de su relación en sus redes sociales.

Anuel AA recibe críticas por "obsesión" con Karol G. Foto: IG @anuel

Pese a las críticas que ha recibido, Anuel AA compartió una nueva serie de imágenes en las que muestra el regalo que recibió durante su concierto en México y que consta de una playera con la imagen de la intérprete de “Mañana será bonito”, misma que usa para que lo acompañe en su cama mientras intenta conciliar el sueño. “Gracias por la camisa, paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”, escribió.

¿Estrategia o amor verdadero?

Anuel AA también se ha lanzado contra Feid, supuesto novio de Karol G, al asegurar que fue él quien lo bloqueó de Instagram debido a los mensajes que le envía durante sus conciertos y por celos. Hasta el momento ninguno de los cantantes ha dado declaraciones al respecto y usuarios en redes sociales aseguran que podría tratarse de una estrategia para incrementar su popularidad.

En entrevista para Alofoke Radio Show el cantante fue cuestionado sobre si aún extrañaba a Karol G por el tema que le dedicó: “Yo no hablo de mi vida personal, pero la canción no tiene pianos de lloradera, la canción es pa’ chin***, pa’ perrear en la disco, pa’ que ella misma se co** a Feid y se lo perr**”.

“Tú sí tienes ganas de hacer dinero, me doy cuenta. No puede ser”, “Eres el ex que nadie quisiera tener”, “Ya no es chistoso es deprimente”, “Ya deja el fastidio, Anuel angustia”, “Ya medícate”, “Descansa ya”, “Ya da miedo” y “Anuel, ya vete al psicólogo”, son algunos de los comentarios que ha recibido el cantante en sus fotografías compartidas en Instagram.

Anuel AA dedica su nueva canción a Karol G. Foto: IG @anuel

SIGUE LEYENDO:

Irany Divad se olvida de Ángela Aguilar y se va a trabajar con Karol G en un importante proyecto

Yailin La Más Viral se llevó todas las miradas con top metalizado

FOTO | Anuel AA ahora se va contra el novio de Karol G y le mande este mensaje