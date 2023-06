Anuel AA estallaría en celos por supuesto romance entre Yailin “La Más Viral” y 6ix9ine

Anuel AA se encuentra una vez más en el ojo del huracán por su exesposa, Yailin “La Más Viral”, y es que se reveló que habría amenazado a la producción de los Premios Heat con no realizar su presentación este jueves sino cambiaban de hotel a Tekashi69. Esto por los rumores que existen de un romance entre él y la cantante dominicana.

Este jueves 8 de junio se realizó la octava edición de los Premios Heat en los que la intérprete de “Chivirika” fue una de las artistas invitadas, siendo la primera vez que se encontró en público con el padre de su hija. Aunque todo indica que el encuentro estuvo rodeado de una fuerte tensión, pues Anuel AA estaría molesto ante la supuesta relación que existe entre ella y Tekashi69.

Anuel AA habría tenido un arranque de celos por supuesto romance de Yailin y 6ix9ine. Foto: IG @6ix9ine

De acuerdo con la periodista Paloma Almonte para el programa “El Gordo y la Flaca”, el cantante puertorriqueño habría lanzado una fuerte advertencia a la producción de los premios en la que exigía se cambiara de hotel a 6ix9ine, pues se hospedaba en el mismo en el que estaba Yailin junto al resto de los artistas que participaron y fueron invitados a la gala.

¿Romance entre Yailin y Tekashi69?

Los rumores comenzaron en mayo pasado cuando la rapera dominicana compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que presume la lujosa camioneta que recibió como regalo, a lo que Tekashi69 respondió con un emoji de corazón que borró tan sólo unos minutos después.

6ix9ine también compartió la postal de la cantante en sus historias de Instagram con la leyenda “te lo merece”, pero también la eliminó instantes después. En medio del alboroto que generó el mensaje, el periodista Jordi Martín compartió en su canal de YouTube un video con el que revelaría que Yailin y el rapero pasaron la noche juntos en un hotel de Santo Domingo.

A esto se suma la entrevista de Tekashi 6ix9ine en la que revela estar enamorado de una celebridad que, en aquel momento, aún estaba casada y por ello lo rechazaba: “Tengo una que me gusta mucho, pero no me hace caso (…) Me dice que soy un bobo, que tiene marido y es duro también, pero yo estoy más duro, yo le dije que no es competencia y lo que él gaste yo gasto más. Dice que está feliz”.