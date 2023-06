Difunden video de la brutal golpiza que Yailin “La Más Viral” propinó aún embarazada a una conductora

La polémica ha sido una constante en la carrera de Yailin “La Más Viral” y esta vez se retomó el pleito que tuvo en enero pasado por el que fue denunciada. Aunque la cantante dijo haber sido agredida aún embarazada, el video difundido en redes sociales contradice esta versión ya que muestra el momento en el que le da una brutal golpiza a la conductora de espectáculos Nelsy Maglene Feliz Ferreras.

De acuerdo con una denuncia compartida por diversos medios en República Dominicana, los hechos ocurrieron el 19 de enero cuando la cantante llegó acompañada de su hermana, Kimberly, y otras dos mujeres a un salón de belleza en un centro comercial de Santo Domingo para reclamarle a la presentadora, conocida como Fogón o Mey Feliz, por supuestamente hablar mal de ella durante uno de los programas.

“Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaban”, se lee en la denuncia de Nelsy Maglene y añadió que tras la agresión la hermana de Yailin se habría burlado de ella en redes sociales mientras mostraba que perdió dos uñas luego de haberla golpeado.

Por otra parte, la intérprete de “Chivirika” presentó ante las autoridades un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el que contradice a Nelsy Maglene, pues en éste muestra los rasguños que tenía en la mano resultado, indicó, de los golpes que habría recibido sin importar que estaba embarazada. Al respecto, Fogón detalló que las heridas de la cantante surgieron cuando intentó detenerla ya que no deseaba lastimarla.

Video revela la verdad tras agresión

Tras varios meses del incidente el programa “La universidad de la calle” difundió el video de las cámaras de seguridad del salón de belleza con el que revelarían lo que realmente ocurrió, algo que no resultaría favorable para Yailin “La Más Viral”.

En el clip se observa a una mujer con cabellera blanca y embarazada -que fue identificada como la cantante- cuando llega al establecimiento y le entrega su celular a una de sus acompañantes. Luego se sienta y parece charlar con una de las clientas a la que peinaban, que sería la conductora Nelsy Maglene Feliz Ferreras.

De un momento a otro Yailin arremete contra la conductora y le da varios golpes en la cabeza mientras la toma del cabello, de inmediato otra mujer con vestido verde, hermana de la cantante, se acerca a ellas y aunque pensaron que intentarían poner fin al pleito también golpea a quien estaban peinando. Finalmente, un grupo de clientes ayudó a los empleados del lugar a terminar con el conflicto.