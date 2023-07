Yailin la más viral recibe tremenda joya por parte de Tekashi 6ix9ine y olivida a Anuel AA con el rapero

Desde que Tekashi 6ix9ine apareció en la vida de Yailin la más viral se ha convertido en una chica que no le faltan los detalles y muestras de cariño, ahora el rapero hizo participes a sus seguidores de la lujosa joya que le regaló a quien se presume es su pareja romántica, a través de redes sociales las celebridades dieron a conocer el momento en el que la chica conoció su obsequio.

La intérprete de temas como “Pa ti”, “Solo tu y yo”, “Del Kilo” y “Si tu me buscas” viajó con Tekashi 6ix9ine en su avión privado con rumbo a Puerto Rico, en el trayecto el artista urbano le mencionó que la cadena que traía estaba muy pequeña por lo que tenía que usar una más grande y rápidamente sacó una de y gran tamaño para colocársela en el cuello.

Tras anunciar su separación dejaron de publicar fotografías juntos, pero para el nacimiento de la niña el cantante si acompañó a su expareja, aunque esa sería una de las pocas veces que Anuel AA vio a la niña, ya que según declaraciones de la conocida cantante después el reguetonero no se hizo responsable.

Recientemente Anuel AA y Yailin la más viral protagonizaron una discusión mediática en la que mencionaban hubo violencia por parte de él, en redes sociales la “Chivirrika” dio a conocer varias fotografías y escritos con los que denunciaba abiertamente al padre de su hija Cattleya por golpearla y no hacerse cargo económicamente de sus responsabilidades.

“Deja de ponerte en los papeles de buen padre, sigue y voy a subir mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesito dinero pa’ la renta, pa´pampers pa’ la niña, pa’ la leche pa’ tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, escribió Yailin La más viral en uno de los mensajes en su cuenta oficial en Instagram que dio pie a una serie de dimes y diretes.