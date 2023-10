Yailin y Tekashi son acusados por deber 365 mil pesos tras el bautizo de su hija

Dentro del mundo de los influencers y las redes sociales diariamente nacen nuevos escándalos y ahora uno de los más recientes y llamativos apunta a Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La Más Viral”, quién es conocida por sus diversas polémicas, sin embargo, en esta ocasión se trata de acusaciones graves que involucran miles de dólares.

Recordemos que Yailin ganó elevada popularidad tras su escandaloso romance y separación del también cantante Anuel AA, sin embargo, recientemente la dominicana presume su amor por el rapero Tekashi 69, con quien no tiene una relación formalmente confirmada, sin embargo, se les ve constantemente juntos.

La noticia fue difundida por diversos medios del espectáculo. Foto: IG

Ahora es precisamente dentro de este panorama en el que se les relaciona de manera directa a ambos influencers que ahora los dos se encuentran involucrados en el mismo escándalo, este tiene que ver con temas financieros, pues recientemente ha trascendido información que apunta a que los famosos deben 20 mil dólares, es decir, casi 365 mil pesos.

Esta presunta deuda se habría generado luego de que Yailin decidió "tirar la casa por la ventana" y hacer una enorme celebración de bautizo para su pequeña Cattleya, esto de acuerdo con el medio puertorriqueño especializado en espectáculos "Los dueños del cierco", en donde se dieron a conocer capturas y detalles revelados por parte de la decoradora del bautizo de la bebé de Yailin.

" El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (Díaz, mamá de Yailin), pero mandaron luego a hacer otro (...) Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar", reveló la decoradora también al medio "Lo sé todo".