Luis Miguel no entregó en el altar a Michelle Salas, pero le dedicó un conmovedor discurso

Este sábado Michelle Salas se robó todos los reflectores del mundo del espectáculo, pues hoy 14 de octubre celebró su boda con Danilo Díaz en una íntima fiesta con sus más cercanos, quienes se dieron cita en una lujosa finca en La Toscana, Italia, y aunque los grandes ausentes (incluso familiares) dieron mucho de qué hablar, lo que más llamó la atención de los fans es que los rumores eran ciertos y la influencer se reconcilió con su padre, Luis Miguel.

Desde hace ya varias semanas se corrió el rumor de que Luis Miguel había reagendado algunas de las fechas de su gira para poder asistir a la boda de su primogénita, de quien también se esperaba que la acompañara al altar para entregarla a Danilo Díaz. Aunque esto dividió opiniones, este fin de semana se dieron a conocer los primeros detalles de la boda de Michelle Salas y trascendió que no fue el cantante quien caminó junto a ella en el día más importante de su vida.

Este fue uno de los tres vestidos de la novia. (Foto: Vogue)

Revelan que Luis Miguel no entregó en el altar a su hija

Si bien la pareja de enamorados extremaron medidas para evitar las filtraciones en su esperado día, lo cierto es que al final algunos detalles de la fiesta de tres días ya le dieron la vuelta el mundo, entre ellos que el intérprete de "La incondicional" sí asistió a la boda acompañado por Paloma Cuevas, pero sólo como un invitado más. De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, quien citó al programa español "Fiesta" de Telecinco, Luismi no tuvo mayor protagonismo que un conmovedor discurso con el que terminó de forjar los lazos con su primogénita.

Como te informamos esta tarde, "El Sol de México" llegó a La Toscana en helicóptero, un momento que se volvió viral en redes sociales y que dividió opiniones, pues mientras algunos lo criticaron, otros aplaudieron que estuviera presente en el día más importante de la vida de Michelle Salas. Pero lo que más revuelo causó fue que él no caminó al altar junto a su hija para darle su mano a Danilo Díaz, aunque sí le dedicó un conmovedor discurso.

"Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras... han vivido un momento muy íntimo y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de reencontrarse", fueron las palabras que un periodista español dijo y que retomó Maxine Woodside en su cuenta oficial de Instagram.

Así se vivió la boda. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque hasta el momento no se han compartido las palabras exactas que Luis Miguel le dijo a la influencer, la periodista insistió en que lo que dijo el famoso de 53 años era importante tanto para él, como para su hija y por supuesto para la relación que mantienen en la actualidad y tras una larga lista de escándalos. Cabe destacar que hasta ahora no se sabe quién fue la persona que entregó a la modelo en le altar aunque se sospecha que pudo haber sido su madre, Stephanie Salas.

"Luis Miguel no fue quien entregó a Michelle Salas al altar. 'No ha ido de su mano al altar, pero han tenido unas palabras y era importante para ellos'", fue lo que escribió Woodside en su cuenta oficial de Instagram. Como era de esperarse, esta decisión que descarta los rumores que vienen de hace semanas, dividió opiniones entre los fans del cantante y de los miembros de la Dinastía Pinal.

"Ridículo ni la mantuvo cuando era pequeña como a los niños de Araceli Arámbula, yo no lo hubiera invitado", "hizo bien de no llevarla él al altar la@madre tiene más derecho ya que ella ha estado con ella en todo momento·, "me da tanto gustó que luis miguel entendiera lo importante que es ese momento para una mujer" y "Q bueno x ella q no la vio nunca cuando estubo chica y si tuvo humildad ante ella q buenox los dos sea lo sea es su padre", se lee en la red.

SIGUE LEYENDO

Filtran las primeras FOTOS dentro de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz

Sylvia Pasquel brilla por su ausencia en la boda de Michelle Salas y presume lujosas vacaciones en Turquía, ¿hay distanciamiento?

"La amo", Alejandra Guzmán manda mensaje a Michelle Salas en el día de su boda, aunque no la invitó