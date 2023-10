"La amo", Alejandra Guzmán manda mensaje a Michelle Salas en el día de su boda, aunque no la invitó

Esta sábado se difundieron las primeras fotografías de la espectacular boda de Michelle Salas, bisnieta de la actriz Silvia Pinal, y de acuerdo con la revista Vogue, la ceremonia nupcial fue un evento pequeño e íntimo donde solo asistieron familiares y amigos cercanos, sin embargo, algunos miembros de la dinastía no fueron invitados como Alejandra Guzmán quien reveló que no se encontraba en la lista de invitados.

La cantante arribó esta tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde la esperaban medios de comunicación, quienes estaban a la expectativa de saber cuál era su opinión sobre no haber sido invitada a la fiesta de su sobrina que se llevó a cabo en Italia y que además tampoco estuvo presente su madre Silvia Pinal.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán al no haber sido invitada a la boda de Michelle?

La interprete sostuvo una breve charla con algunos reporteros, quienes le preguntaron si había sido invitada a la boda de su sobrina, hija de Stephanie Salas a lo que respondió que no, pues de haber sido invitada estaría allá y no trabajando, sin embargo celebró que tiene trabajo.

“Estaría yo allá, ¿no? No estaría trabajando, pero tengo trabajo mi amor”, fue lo que dijo a los medios de comunicación durante su encuentro en el aeropuerto. En cuanto a la pregunta sobre si su hermana Sylvia Pasquel la había vetado de la boda, prefirió no contestar y evadió el tema.

El mes pasado fue la primera vez que Alejandra emitió un comentario al respecto, este fue durante el programa de radio Fórmula espectacular con Flor Rubio. Ahí confirmó que no había sido invitada y dejó ver que podría haber sido por la relación que tiene con la abuela de Michelle, su hermana mayor Silvia Pasquel, pues desde hace algún tiempo se ha especulado que hay un conflicto entre ellas y se encuentran distantes.

Al respecto aprovechó para aclarar que no están peleadas ni hay algún problema en específico entre ellas, sino que tienen puntos de vista distintos, motivo por el cual no han logrado entablar una relación cordial, además de que la diferencia de edad entre ellas es otro motivo por el cual no son tan cercanas, pues se llevan 18 años de diferencia.

Alejandra Guzmán le envió buenos deseos a Michelle Salas

Pese a no haber sido invitada al encuentro nupcial de su sobrina, “La Guzmán” le envió buenos deseos y a pesar de que no tienen una relación muy cercana le dijo que la amaba y que estaba contenta por ella, por lo que iba a brindar por su matrimonio.

“La amo, a Michelle le mando un beso que tenga el día más feliz de su vida, me da gusto que esté feliz eso es lo mas bello en la vida. Fue su papá qué padre. Eso es lo más maravilloso que te puedas casar, que puedas ser feliz en la vida, caray hay que brindar para que sean felices”, dijo frente a los medios para su sobrina.

