Luis Miguel llega en helicóptero a la boda de Michelle Salas, ¿la entregó en el altar?: VIDEO

¡Vaya entrada que tuvo Luis Miguel en la boda de su hija, Michelle Salas! pues mientras los últimos preparativos estaban listos para darle paso al gran día de la influencer con el empresario Danilo Díaz Granados, las filtraciones sobre los detalles de la fiesta y las exclusivas en las que la también modelo dio a conocer todos los detalles de sus tres vestidos de novia, "El Sol de México" se robó todos los reflectores al llegar a La Toscana, Italia, en helicóptero para estar presente en la celebración del año.

Aunque aún no se sabe si Luis Miguel entregó a Michelle Salas en el altar, como se viene especulando desde hace varios meses, en redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes del cantante llegando a la lujosa finca donde se celebrará la boda. Para la ocasión, el famoso no llegó en auto, sino en helicóptero para estar puntual y presente en el día más especial de su primogénita.

Así luce el vestido de novia de Michelle Salas. (Foto: Captura de pantalla)

VIDEO: Luis Miguel llega a la boda de su hija en helicóptero

Fue por medio de las redes sociales oficiales del programa de Pati Chapoy, Ventaneando, donde se dio a conocer el video del momento más esperado del día, pues por años la relación entre padre e hija no ha sido la mejor, especialmente tras la serie del cantante en donde dejó mal parada a la influncer, quien no dudó en lanzar un comunicado para pedir respeto sobre su vida privada. Es por ello que desde hace semanas la emoción de los fans no ha hecho más que crecer por ver qué tan cercano estaría Luismi con Michelle.

"@Ventaneandouno dio a conocer el lugar de la boda de #MichelleSalas en la Toscana italiana y hoy las primeras imágenes de #LuisMiguel llegando en helicóptero a la finca Il Borro, tal como lo anunciamos", fue el mensaje que escribió el programa de espectáculos, en donde se observa a lo lejos la majestuosa aeronave en la que minutos antes se encontraba el intérprete de "La incondicional".

Aunque en las primeras imágenes no se aprecia con claridad, el programa confirmó que se trató de la llegada de Luis Miguel, mientras que otros de los presentes cargaban bolsas blancas. Asimismo, el video deja en claro lo privado que se espera que sea la boda, pues incluso el equipo de seguridad rodeaba la finca en la que se celebrará la unión en matrimonio entre Michelle Salas y Danilo Díaz.

Cabe destacar que las imágenes de Ventaneando no fueron las únicas que se viralizaron en la red, pues también hay otras tomas en las que se observa con mayor claridad el rostro del cantante bajando del helicóptero con un rostro muy sonriente, posiblemente por acompañar a Michelle Salas en el día más importante de su vida. Asimismo, algo que llamó la atención de los fans es que apareció con una mujer de la que a penas se ve el rostro, pero que podría ser su novia, Paloma Cuevas.

