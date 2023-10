FOTOS: Michelle Salas presume sus tres exclusivos vestidos de novia para portada de revista de moda

Michelle Salas presumió el vestido nupcial que usó en su boda con Danilo Díaz. En una entrevista para una famosa revista de moda, la hija de Luis Miguel dio a conocer que fueron un total de tres vestidos los que lució este día, con los cuales resaltó un estilo romántico y minimalista, perfecto para su encuentro en La Toscana, en Italia. Asimismo, la influencer abrió su corazón para compartir más detalles de lo que significó este festejo para ella, su prometido y sus respectivas familias.

La influencer y modelo dio una entrevista para la revistaVogue México, en la cual además de hablar de cómo planeó su boda con el empresario venezolana, presentó los vestidos que usó este sábado 14 de octubre, día en el que selló su amor en el altar. La también hija de Stephanie Salas eligió los diseños Dolce & Gabbana, una lujosa marca con la que siempre soñó desfilar al altar, así lo declaró durante la conversación con la publicación.

El primer vestido de novia de Michelle Salas IG @voguemexico

Los 3 vestidos de novia de Michelle Salas

Salas apuntó que días antes de que Danilo la propusiera matrimonio, ella conversó con los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, para pedirles que cuando se llegara a casar, fueran los encargados de hacer su vestido nupcial, objetivo que cumplió, ya que en mayo de este año anunciaron su compromiso. Además, destacó que para una fecha tan especial quería usar una prenda exclusiva, que conmemoraran este momento.

Foto: Vogue

"Decidí seguir mi intuición y escoger algo que se sintiera sofisticado y festivo para un día tan soñado para mí. Algo que solo lo pudiera usar en un día como este. Es curioso que un par de meses antes de que Danilo me propusiera matrimonio yo le había dicho a Domenico Dolce y Stefano Gabbana que si me casaba me encantaría que ellos hicieran mi vestido. Poco después cuando le hablé a Domenico y le di la noticia le pregunté si pudiéramos hacer el vestido en su taller de Alta Costura me contestó con su siempre radiante cariño: ‘¡Absolutamente sí!’”, reveló.

Foto: Vogue

Foto: Vogue

Información en desarrollo...