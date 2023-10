"Danilo se va a quedar en shock", esta fue la reacción de Michelle Salas al verse por primera vez en su vestido de novia

La boda del año sin duda se la lleva Michelle Salas, quien este sábado 14 de octubre contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz en Italia con una íntima y privada celebración nupcial que conocerá de los lujos y la historia desde una potente finca en la Toscana; aunque la celebración es lo que más sensación ha causado, lo cierto es que su reencuentro con su padre, Luis Miguel, también ha dado mucho de qué hablar en un día tan esperado en el que aún no se sabe si él fue quien la entregó en el altar.

Por supuesto, este reencuentro y el no haber invitado a todos los miembros de su familia, no le robaron protagonismo a todos los detalles de la celebración de este sábado y es que mientras Michelle Salas festeja a lo grande en Italia, la revista Vogue compartió en exclusiva todos los detalles de su boda desde el estilo minimalista de la decoración y la intimidad, hasta la prueba de vestido de novia y los otros dos looks con los que la influencer acaparó todos los reflectores.

Un vestido de cola, cuello alto, mangas y encaje, la elección de Michelle Salas para su boda

Sin duda, un detalle que llamó la atención de todo el mundo del espectáculo es que para su gran día la hija de Stephanie Salas apostó por un bonito vestido de novia de la firma de lujo Dolce & Gabbana en el que no sólo destaca el puro color blanco, sino también un encaje para darle un estilo romántico y que contrarresta con lo minimalista de la fiesta, según contó la propia modelo a la revista de moda.

En un video que rápidamente se volvió viral también se escucha decir a la hija de Luis Miguel que su vestido tenía que ser el centro de atención en el día que solo desde que tan solo era una niña; por si fuera poco, se reafirmó con un estilo delicado y femenino del que afirmó no sabría cómo iba a reaccionar su ahora esposo, Danilo Díaz. Ante ello, la miembro de la Dinastía Pinal añadió que seguramente al verla por primera vez quedaría en shock.

El encaje es el protagonista del look. (Foto: Vogue/ German Larkin)

"Desde muy chiquita me imaginé un vestido como de princesa", confesó Michelle Salas al confirmar que su vestido final repleto de encaje fue "lo que siempre soñé". Asimismo, no titubeó al confirmar que hoy su look será el gran protagonista: "cuando Danilo me vea, yo creo que se va a quedar en shock porque no creo que se imagine el tamaño", reveló al borde de las lágrimas.

Un detalle que toda novia espera el día de su boda y más mientras camina al altar es ver a su futuro esposo llorando de felicidad y emoción y ante ello, Michelle Salas también rompió el silencio con una emotiva declaración que casi la hace llorar.

"Creo que va a ser un momento super emotivo y si llora (Danilo), seguramente yo voy a llorar muchísimo", dijo ante las cámaras durante la última prueba de vestido que se dio a conocer esta tarde.

La boda, de acuerdo con Vogue, ya se celebró. (Foto: Vogue/ German Larkin)

