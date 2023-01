Las FOTOS con las que Sara Corrales dejó con la boca abierta a Gabriel Soto

La actriz Sara Corrales se ha vuelto popular en los últimos meses, luego de anunciarse un supuesto romance que con Gabriel Soto, quien habría terminado su compromiso con la rusa Irina Baeva después de que la colombiana lo conquistó mientras grababan la novela "Mi camino es amarte" que se transmite por el Canal de las Estrellas.

No nos sorprende que la actriz de 37 años haya enamorado al mexicano 10 años mayor que ella, ya que en sus cuentas oficiales de redes sociales, suele elevar la temperatura con algún atuendo que suele compartir en vestidos que dejan ver poco a la imaginación o en impactantes bikinis donde llama la atención de sus más de tres millones de seguidores en Instagram.

Sara Corrales agradeció el 2022 a sus seguidores. Foto: Instagram @saracorrales

Sara María Corrales Castillo, nombre completo de la también modelo, compartió una serie de fotografías el pasado 2 de enero, agradeciendo por todo lo logró durante el 2022 y las bendiciones que ha recibido en su trabajo, en el amor y con su familia.

"Empiezo este año simplemente AGRADECIENDO por mi vida, mi salud, mi trabajo, por todo el amor que me rodea, por mi familia, porque tengo viva y sanita a mi viejita hermosa, por mi hogar, por la comida que me alimenta a diario y por millones de regalos que me da Dios y la vida", escribió Sara en el pie de foto.

Foto: Instagram @saracorrales

Asimismo, bromeó en su publicación en la octava foto, donde una fan paró a toda la gente para que pudiera tomarse una foto y señaló que sus fans "la derriten con tanto amor que le dan", agregó. Por ello, a continuación te mostraremos la galería con la que muchos usuarios han destacado el motivo por el que la colombiana dejó con la boca abierta a Gabriel Soto en su cuenta oficial de Instagram.

Foto: Instagram @saracorrales

La publicación de Sara Corrales alcanzó los más de 12 mil likes en la plataforma más popular para compartir fotos y videos, donde muchos destacan su inigualable belleza y su escultural figura, llenándola de elogios y emojis de corazones y fuegos que significan que es candente y llena de felicidad a sus fans.

Foto: Instagram @saracorrales

Foto: Instagram @saracorrales

