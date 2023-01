VIDEO | Yuri no gana nada durante los dos primeros conciertos de sus giras, esta es la razón

Los cantantes reconocidos siempre captarán grandes cantidades de dinero gracias a su trabajo y en el caso de sus presentaciones, aún más. Por esta razón es que realizan giras por distintas partes de su país o internacional. En el caso de Yuri, no es la excepción; sin embargo, ella no ve ni un peso en por lo menos los primeros dos conciertos. Aunque esto es muy extraño tiene una poderosa razón: su público.

Aquellos que hayan asistido a algunos de sus magnos eventos sabrá muy bien que la producción es excelente. Siempre ha puesto especial atención en todos los detalles para las cosas salgan a pedir de boca y las personas regresen felices a sus casas por la experiencia única que ofrece.

"La producción es muy cara. Por lo tanto, mis dos primeros shows nunca he ganado nada. Obviamente sí me es redituable, porque es mi carta de presentación. Si tú montas un buen espectáculo, si tú presentas un buen espectáculo y le gastas automáticamente la mejor publicidad es la de boca en boca y los empresarios te llevan y de ahí voy sacando mi costo de todo lo que he gastado, obviamente sí lo voy recobrando el dinero gastado, pero sí los primeros dos shows no me dan ni pa los chicles", afirmó Yuri en entrevista para Ventaneando.

¿Qué le hará Yuri a los atuendos que ha utilizado en sus conciertos?

Al procurar hacer de cada concierto una experiencia única, es natural que los vestuarios que tiene Yuri y sus bailarines se traduzcan en montañas. Estos los ha ido guardando con el paso de los años en una bodega, pero ya tiene pensado lo que hará. Cabe destacar que cada prenda es única y no está maltratada, por lo que puede ser reutilizada.

"Tengo vestuarios de hace como 30 años que están intactos. Ahora que se hizo limpieza de bodega sacamos de vestuario cosas que usábamos y ni vamos a usar, como unas 26 bolsas de basura grande de toda la ropa que vamos a vender. Obviamente en un precio muy barato para que salga", mencionó la jarocha.

Yuri siempre invierte mucho en su vestuario y en el de sus bailarines (Foto: IG @oficialyuri)

