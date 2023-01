Renata Notni celebra su cumpleaños y enamora en moderno vestido con transparencias

Renata Notni está de manteles largos, pues el pasado 2 de enero la guapa actriz celebró su cumpleaños 28. Para festejar el día especial, la también modelo compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de fans, con quienes se lució en un moderno vestido de estampado tipo mezclilla con transparencias, look con el que enamoró a sus admiradores recibiendo miles de "likes", felicitaciones y elogios.

Notni es una de las famosas que ha destacado en la pantalla chica y las redes por su belleza, pues su mirada cautiva a cualquiera, y su novio, el actor Diego Boneta, no podía ser la excepción, pues como lo deja ver en redes sociales está muy enamorado y no pudo evitar reaccionar a la publicación de la guapa actriz nacida en Cuernavaca, Morelos, quien comenzó su carrera como en el melodrama "Código postal".

Renata Notni luce hermosa en su cumpleaños

Fue este miércoles cuando Renata, que ha participado en telenovelas como "Un gancho al corazón", "Mar de amor", "La fuerza del destino" y "Amorcito corazón", compartió con sus 5 millones de seguidores en Instagram una serie de fotos en la que se le puede ver posando desde un restaurante, sentada en un sofá y presumiendo su belleza con ajustado vestido largo, además de dejar ver su divertido pastel de cumpleaños.

Renata enamora con en su cumpleaños 28. Foto: IG @rennotni

El atuendo de la actriz y modelo, que fue protagonista de la serie "El dragón" al lado de Sebastián Rulli, ha encantado a sus millones de fans, quienes no dudaron en llenarla de halagadoras palabras y felicitaciones por su publicación y cumpleaños, recibiendo hasta el momento más de mil comentarios y 203 mil "me gusta", confirmando que es una de las consentidas de las redes sociales.

Renata destacó su belleza con el outfit, pues presumió su curvilínea silueta con un moderno vestido que llama la atención por su estampado que se asemeja a la mezclilla, vestido con mangas transparentes con el que no sólo conquistó a sus fans, también a su novio, el actor Diego Boneta, quien dio vida al cantante Luis Miguel en la bioserie de Netflix, del que se ha dejado ver también mur enamorada.

La bella actriz enamora con su belleza y looks. Foto: IG @rennotni

Diego Boneta más enamorado que nunca

"Demasiado agradecida con la vida. Gracias por su amooooor y energía.. me llenan el (corazón)", además de muchos emojis, fue la frase con la que Renata Notni acompañó la publicación que encantó a sus fans y en la se lució, no sólo por su belleza, también por su look, con el que impuso moda y se coronó como un ícono de estilo para muchas jóvenes mujeres que ven en sus atuendos una inspiración.

En la publicación que hizo la actriz, Diego fue uno de los primeros en responder y le dejó un comentario con el que deja ver que está muy enamorado, pues desde hace tiempo ya no esconden su relación ni los fuertes sentimientos que tienen el uno por el otro, como lo demuestra el "te amor, amor" que le dejó en la publicación, y que acompañó con un emoji de corazón en llamas, logrando muchos "likes" por parte delos fans de la actriz.

Diego Boneta le dedica bello mensaje. Foto: IG @rennotni

SIGUE LEYENDO:

Modo playa: Renata Notni seduce la red con entallado traje de baño

Renata Notni derrite la red con un elegante top ideal para una noche de fiesta

Georgina Rodríguez cautiva en minifalda en medio de los rumores de ruptura con Cristiano Ronaldo

Salma Hayek impone moda con el enterizo de plumas ideal después de los 50 años