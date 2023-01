Salma Hayek impone moda con el enterizo de plumas ideal después de los 50 años

Una de las celebridades mexicanas que más orgullo despierta a nivel mundial es Salma Hayek, quien con su talento como actriz y al haber protagonizado grandes éxitos, así como su carisma inigualable la han ayudado a ganarse el corazón de millones de personas. Por supuesto, con una larga carrera en el mundo del espectáculo y su matrimonio con François-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de un conglomerado de marcas de lujo, su relevancia en la moda también ha llamado mucho la atención.

Aunque suele mantener muchos aspectos de su vida privada como un secreto, hay momentos únicos como pasarelas de moda, alfombras rojas y una larga lista de eventos en los cuales ha impuesto su estilo como uno de los favoritos de todo el mundo y el preferido de las mujeres de más de 50 años. ¿La razón?, que la protagonista de "Frida" siempre luce elegante, con clase y sin perderse las mejores tendencias de cada temporada como demostró recientemente con un bonito enterizo de plumas con el que causó furor en redes sociales.

La actriz sabe cómo robarse todas las miradas. (Foto: IG @salmahayek)

Salma Hayek se roba todas las miradas con este ajustado look

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde Salma Hayek acumula más de 22 millones de seguidores, compartió una nueva foto en la que posó desde el suelo con su apuesta más arriesgada del año, pero también la que más en tendencia resulta al adoptar las plumas como el toque más glamuroso y elegante. Por supuesto, con esta combinación también demostró que las prendas ajustadas se pueden usar sin temor después de los 50 años.

Su outfit para iniciar el 2023 destaca por un tono café con el que inmediatamente se consigue una imagen muy elegante y arreglada, además que convierte la prenda en la apuesta perfecta para cualquier momento y no sólo para el invierno. Se trata de un enterizo entallado al cuerpo, una pieza que se ha convertido en la favorita de celebridades de todas las edades por lo favorecedora que resulta para la figura y por lo elegante que es.

En el caso de Salma Hayek le dio un toque muy chic con una estampado de cadena en color blanco, un detalle que además resulta perfecto para conseguir un estilo en el que lo juvenil también se haga presente. Por otro lado, en el ruedo del pantalón y en los puños de las mangas, el diseño termina de colocarse como uno de los más glamurosos gracias a las plumas que le dan mucho volumen al outfit entero.

Las plumas son tendencia este 2023. (Foto: IG @salmahayek)

Aunque este ejemplo resulta perfecto para que todas las mujeres de más de 50 años puedan usar las plumas en sus looks, no hay una edad clave para llevarlas, pues al darle ese toque divertido a la imagen es fácil conseguir looks muy juveniles que las mujeres de 20 años también pueden lucir este 2023.

El truco, tal y como lo dejó ver la actriz de "Eternals" con esta apuesta es dejar las plumas para blusas de manga larga que le den volumen a los puños, o bien, en los ruedos de los pantalones para conseguir un estilo único y sin que la elegancia se pierda. Asimismo son alternativas para lucir a la moda durante las próximas semanas y sin descuidar las tendencias de la temporada. ¿Lucirías un look como este?

