Salma Hayek impone moda con vestido de princesa y corsé de transparencias

La actriz mexicana Salma Hayek no deja de robarse todos los reflectores con sus más lujosos y exclusivos looks con los que no sólo cautiva a sus fans, sino que también demuestra que es toda una fashionista que tiene acceso a las mejores firmas para enaltecer su belleza. En más de una ocasión, la famosa ha presumido que tiene el mejor estilo de todas las celebridades y que si se trata de eventos importantes o de alfombras rojas se robará todas las miradas, tal y como demostró este martes al sumarse a una imagen gótica con un vestido de encaje.

Pero cuando parecía que aquel atuendo que retoma las tendencias impuestas tras el estreno de "Merlina", la guapa actriz se lució como nunca al presumir su lado más delicado, femenino y glamuroso con un precioso vestido con el que lució como toda una princesa. Por supuesto, al ser uno de los grandes íconos de la moda, Salma Hayek no perdió la oportunidad de sumarse a las tendencias del momento como es el caso de un corsé de transparencias que le dio el toque final a su atuendo.

La famosa lució un vestido con corte de princesa con el que impuso moda. (Foto: EFE)

La noche de este martes la protagonista de "Frida" asistió a la premier en Nueva York de "El Gato con Botas: El Último Deseo", donde se reunió con su dupla perfecta, Antonio Banderas, y aunque el encuentro llamó mucho la atención de los fans, el look de princesa de la originaria de Veracruz se convirtió en el gran protagonista, ya que demostró que incluso después de los 50 se puede lucir el tul y las transparencias en un mismo atuendo.

En esta ocasión, al igual que en cada evento donde se reúnen las celebridades, la esposa de François-Henri Pinault se convirtió en el centro de atención al modelar un vestido en el que la forma de princesa, el color baby blue, además de las transparencias y el brillo le dieron una imagen muy elegante y femenina. Por otro lado, el corsé ajustado permitió definir la figura curvilínea de Salma Hayek y hacerla lucir con una minicinturita.

Este vestido de princesa destaca por una falda de tul desde la cintura hasta el piso, misma que ayuda a crear un efecto alargador en el cuerpo; mientras que el corsé de transparencias permite presumir un torso más ajustado y favorecedor. Además, con un escote de corazón la mamá de Valentina Paloma presumió por qué es una de las mujeres más guapas del mundo. Finalmente para acompañar el arriesgado diseño, sobre sus hombros caen unas delicadas mangas de tul.

Para complementar su look lució sandalias y un llamativo anillo blanco. (Foto: AFP)

(Foto: AFP)

La prenda con la que Salma Hayek derrochó estilo pertenece a la firma de Alexander McQueen y como tal detalles de brillos en el corsé ayudaron a conseguir no sólo una imagen más glamurosa, sino también más elegante y cautivadora. Además que le dan el toque final al vestido entero.

Al lucirse como nunca, los fans de Salma Hayek no dudaron en aplaudir su elección de look, además que la llenaron de halagos en redes sociales, donde sus fotos no tardaron en volverse virales al haberse convertido en una princesa.

