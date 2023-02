VIDEO | Belinda hace un "en vivo" junto a sus amigas y aseguran que estaba "borracha"

Belinda goza de una larga trayectoria que se ha visto manchada por la polémica en más de una ocasión, pero es su talento y simpatía lo que la mantiene en el corazón del público; además, ha protagonizado divertidos momentos por los que recibe el total apoyo de sus fans. Como el más reciente durante una noche entre amigas, cuando realizó una transmisión en vivo con la que revelaría que estaba "borracha".

La cantante se mantiene cercana a sus fans a través de redes sociales y esta vez intentó hacer lo mismo con un “en vivo” en su cuenta de Instagram, aunque todo indica que al principio no se había percatado de lo que estaba haciendo ya que cuestionó que estuviera transmitiendo. En el clip se pueden ver a otras dos mujeres intentado ocultarse de la cámara y su actitud lleva a los fans a preguntar si estaban bajo los efectos del alcohol.

La intérprete de “Luz sin gravedad” bromea con el nombre de una de sus amigas, Megan, que es similar a la reciente película sobre una muñeca diabólica que ha sido comparada con Chucky. Entre risas, Belinda se para frente al espejo y le pide a su amiga que baile como lo hace el personaje de la cinta, aunque ellas vuelven a las camas pues, al parecer, se encuentran en la habitación de un hotel.

El video fue replicado por la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en su canal de YouTube y, debido a la complicidad que muestra tener con sus amigas, la cantante fue cuestionada sobre si existía algo romántico entre ellas: “Nos están preguntando si somos novias, nada más me falta eso. Ay chiquita, mi noviecita con dos hijitos. Belinda es la madrastra”.

¿Belinda borracha?

Hasta el momento la protagonista de “Bienvenidos a Edén” no ha dado declaraciones al respecto, pero los comentarios no se hicieron esperar y los internautas no dudaron en apoyarla al recalcar que se trataba de una noche entre amigas por lo que podrían estar o no bajo los efectos del alcohol, pero ella lucía contenta y divertida junto a personas a las que quiere.

Otros recordaron la frase con la que la cantante balconeó a una de las asistentes en su concierto de noviembre pasado, pues se percató de que estaba “pasada de copas” al momento en que se acercó al filo del escenario para interactuar más de cerca con los presentes.

“Hermosa, estás pedita, ¿verdad? Mañana te vas a acordar, ¿verdad?”, dijo la también actriz a la joven que aprovechó el momento para pasarle un ramo de flores. “Ya no tires el chupe”, añadió Belinda mientras continuaba con el concierto y le mostraba a los fans los gestos que supuestamente hizo la joven cuando la vio cerca del escenario.

