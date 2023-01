De frente al espejo, Belinda sube la temperatura con su belleza única

Belinda cantante y actriz española-mexicana, sabe cómo mantenerse siempre joven y esto lo ha demostrado en sus más recientes imágenes compartidas en redes sociales, donde posó luciendo su cautivante figura. La ex de Christian Nodal está en sus 30’s aunque luce como si tuviera 20 años.

La ex pareja de Christian Nodal, que comenzó a actuar a sus diez años en programas de televisión, actualmente es furor en las redes sociales como Instagram donde posee 15.8 millones de seguidores. Para el año 2002 Belinda firmó con “BMG” y dos años más tarde lanzó su álbum debut el cual lleva su nombre.

El éxito de Belinda la llevó a ser considerada “La princesa del pop latino” ya que ha tenido hits como “Boba niña nice” y “Ángel”. En 2006 la ex de Christian Nodal lanzó su segundo álbum llamado “Utopía” y ese mismo año debutó en el cine como protagonista en la película “The Cheetah Girls 2” de Disney.

La eternamente bella Belinda, paraliza las redes sociales

La actriz volvió a la televisión con la telenovela “Camaleones” mientras mantenía su carrera de cantante ya que también lanzó el sencillo “Sal de mi piel”. Finalmente, en 2010 Belinda lanzó su tercer álbum, “Carpe diem” el cual contenía los hits “Egoísta” y “Dopamina”. Dos años después la artista que es sensación en redes sociales, colaboró junto con el español Juan Magán para la canción “Te voy a esperar”, siendo esta un éxito en España.

Increíblemente hasta la fecha Belinda ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista. No obstante la cantante no solo tiene talento sino que también es sumamente bella y esto lo ha demostrado en su más reciente publicación de redes sociales para la cual la ex de Christian Nodal posó con un hermoso vestido color manteca el cual resaltó sus curvas.

