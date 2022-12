VIDEO | Conoce a Isabela Chávez, la modelo trans que es idéntica a Belinda

Belinda, además de ser una excelente cantante y actriz es una de las mujeres más hermosas. No por nada varios caballeros intentaron, sin éxito, permanecer a su lado hasta llegar al altar. su figura ha servido de inspiración desde que era una niña, pues como ella misma lo dijo, impuso moda para las pequeñas cuando hacía telenovelas infantiles. Ahora, al igual que antes, muchas buscan parecerse a ella, incluso algunos artistas. Es el caso de la modelo trans Isabela Chávez, quien dejó a todos con el ojo cuadrado con su caracterización.

Originaria de Tijuana, Baja California, trabaja en un reconocido establecimiento nocturno donde además de personificar a otras artistas su favorita es la intérprete de "Amor a primera vista" y "Bella traición". A simple vista, parecen dos gotas de agua, razón por la cual el programa Ventaneando la buscó para saber quién era y qué piensa de la artista española.

"Me dedico al arte del transformismo. Mis números fuertes es, pues es Belinda ya que aquí todos me llaman así como la doble de Belinda. De eso vivo, de eso me gano la vida...", explicó en entrevista virtual la joven de 23 años. Por otro lado, sorprendió a todos al mencionar que para caracterizar a la cantante no le lleva mucho tiempo, cerca de 20 minutos, que implica ponerse la ropa, maquillarse y colocarse la peluca.

Isabela Chávez ya se había hecho viral por su personificación de Belinda

Esta no es la primera vez que se habla de Isabela Chávez por su caracterización de Belinda, pues en otras ocasiones ya se había hecho viral gracias a las redes sociales, donde circularon videos de ella montando su presentación. De igual forma, trabaja a lado de un compañero quien personifica a Christian Nodal, hecho que le valió una serie de confusiones para los verdaderos artistas.

"Mucha gente sí decía sí es Belinda. Yo decía 'qué tal que se molesta', pues porque ellos ya terminaron y su escándalo, así como dices tú y yo ahí simulando que ya volvieron. No es con el afán de ofender a nadie, ni de molestar a nadie y no, nunca me he asesorado legalmente, pero pues hasta ahorita creo que me ha molestado nada", narró la joven.

Por otro lado, espera conocer a Belinda y por qué no, hacer juntas un video, algo que ha sido su sueño desde siempre, pues la ha admirado desde que era una pequeña. Ante esto, la conductora Rosario Murrieta informó que la actriz se hizo fan de la imitación al grado de mandarle ropa de su colección personal para que pueda montar sus shows de la mejor manera. Otras famosas que personifica Isabela Chávez es a Shakira, Maricela y Mon Laferte.

SIGUE LEYENDO:

Yanet García, Issa Vegas y Bárbara de Regil buscan ser la “influencer fitness del año”, ve cómo votar por tu favorita

Celia Lora: ¿en dónde se ubica la cafetería donde se hace sus atrevidas selfies?

Las 4 fotos con las que Sugey Abrego hizo topless y retó la censura de Instagram