Celia Lora: ¿en dónde se ubica la cafetería donde se hace sus atrevidas selfies?

En la actualidad todas las personas siempre buscarán el escenario ideal para hacerse una selfie y presumirla en sus redes sociales. en este caso, los más ávidos de conseguir la mejor instantánea son los llamados influencers y personajes del medio del espectáculo, pues de eso depende el éxito de sus plataformas virtuales. Celia Lora es miembro de éste círculo y siempre obtiene buenos resultados por las locaciones donde sus cámaras hacen "clic".

La hija de Alejandro Lora, líder y fundador de la agrupación de rock El Tri, viaja por todo el mundo y siempre lo demuestra a través de las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram. Aunque los lugares que visita son hermosos, existe uno que es su favorito y se encuentra dentro de la Ciudad de México. Se trata de una cafetería que destaca por tener espacios con diversas temáticas dedicados exclusivamente para aquellos amantes de las fotografías, solos o en pareja.

Celia Lora es amante de las fotografías (Foto: IG @celi_lora)

En recientes fechas, Celia Lora elevó la temperatura y aceleró los corazones de sus más de 10 millones de seguidores tras compartir una serie de imágenes desde el lugar mencionado: con lencería blanca y con una piñata de fondo, desde la bañera y con un traje de conejita al estilo de las chicas de Playboy o entre árboles de navidad con un atuendo similar al de Santa Claus. Todas las instantáneas se las hizo en el mismo lugar y cualquiera puede visitarlo para someterse a una sesión similar.

Celia Lora es una celebridad en OnlyFans (Foto: IG @celi_lora)

¿En dónde se ubica la cafetería favorita de Celia Lora?

Celia Lora, quien ha llamado poderosamente la atención por sus atrevidos videos en la plataforma de OnlyFans y su página web personal, también lo ha hecho por su fuerte personalidad. Ella no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa, aunque esto la lleve a ser protagonista de múltiples polémicas. No obstante, no pierde su calidez humana y siempre es amable con aquellos que la buscan con respeto.

Celia Lora frecuenta mucho la cafetería (Foto: IG @celi_lora)

Esto se puede ver reflejado en la cafetería Flamingo Caffe, que destaca por ser amante del color rosa y tener espacios dedicados a los amantes de las selfies. La modelo y playmate regresa por esta razón, además de la comida que ofrecen en el establecimiento. El negocio se encuentra en Avenida Tlalpan 1566 (a unas cuadras de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro) y su horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días.

Celia Lora es conocida como "La Boss" (Foto: IG @celi_lora)

Si quieres darle un toque especial a tus fotografías puedes acudir a la cafetería para divertirte y degustar algunos antojitos y deliciosas bebidas.

El Metro Ermita está cerca de la cafetería (Foto: Google Maps)

