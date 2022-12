VIDEO | Yanet García acaba con los fríos con atrevido conjunto y lencería negra, no deja nada a la imaginación

Yanet García está más que decidida a acabar con la época invernal, pues días antes de que fuera Navidad comenzó a publicar fotografías donde apareció de una manera muy sugerente. En su último post no fue la excepción, pues se enfundó en un conjunto de color negro que dejó ver su atrevida lencería con el que dejó con la boca abierta a sus millones seguidores en redes sociales.

La ex Chica del Clima compartió el videoclip de apenas 9 segundos de duración en su cuenta de Instagram y también en las historias de ésta plataforma virtual. Sin embargo, se trata de una invitación indirecta a que sus fans se conviertan en suscriptores de su OnlyFans, donde hace este tipo de contenidos y por el que le va de maravilla.

En este caso el afortunado en capturar el sensual video fue Rafael Arroyo, quien es un fotógrafo profesional que trabaja con muchas modelos como Yanet García. "You know where to find the rest of the video" (Ya sabes donde encontrar el resto del video), fue el mensaje que colocó en la última de sus historias, acción que obedecerán de inmediato sus fieles seguidores.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Yanet García?

Los fans de Yanet García de inmediato se manifestaron en cuanto vieron el video donde mostró su escultural figura en un conjunto parecido a un body, con medias caladas y los espacios necesarios para que se vea lo necesario. Como era de esperarse, muchos de los comentarios que le hicieron ensalzaron su belleza:

Yanet García derritió la nieve de NY con su atuendo navideño (Foto: IG @iamyanetgarcia)

"Wuoooóoo 10 de calificación", "Wau encantó de mujer Mexicana diva divina Yanet ", "De lo mejor de tus videos Yanet!", "Viva Monterrey Paisana Hermosa Salu2", "Diosa de la sensualidad", "Diosa de la sensualidad", "Te mando un abrazo fuerte fuerte", "Veo que tu online fans es furor bueno yo me conformo con tu Instagram wow", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a la modelo y conductora.

Yanet García fue la Chica del Clima en México (Foto: IG @iamyanetgarcia)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Descalza y con leggins, así se ejercita la Mala Rodríguez antes de fin de año

VIDEO | Por esta razón Talina Fernández es conocida como “La dama del buen decir”, ella asegura que es muy mal hablada

VIDEO | Tras polémicas, Alfredo Adame acude con la psiquiatra y ella le dice que es "víctima de su propio éxito"