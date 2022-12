El duro mensaje de Christian Nodal a Belinda al dedicarle una canción a Cazzu

Christian Nodal se encuentra nuevamente enamorado luego de la escandalosa separación con Belinda. Como todos saben, quien le robó el corazón es la cantante de música urbana Cazzu los cual se los ve llenos de cariño y mostrándose en público como una pareja que hace años que la están pasando bien.

Parece que Cazzu ha logrado que el intérprete de "Adiós Amor" se encuentre muy pleno y feliz con su vida en general. Vemos su carrera musical, avances, experiencias, su mamá Cristy Nodal ha superado algunas enfermedades que padeció meses atrás y por fin su corazón está en paz gracias a esta belleza que viene de Argentina.

Christian Nodal y Belinda. Fuente: Especial.

Canción que Christian Nodal le dedicó a Cazzu

En su último show, Christian Nodal interpretó la canción "Eso y Más" de Joan Sebastian, una joya del romanticismo cuya letra relata lo mucho que se quiere a una persona y lo dispuesto que está a hacer lo necesario para que se quede a su lado toda la vida. Antes de cantarla mencionó que es un sencillo muy dedicable y agregó que ahora es para su actual novia.

"¿Quién no ha dedicado esta canción? Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para mi amor Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta", cerró el cantante mexicano. Los presentes al escuchar esas palabras, solo pensaban en una sola cosa y eso era Belinda.

Cazzu y Nodal. Fuente: Instagram @cazzu

Una vez dicho eso por Christian Nodal, las palabras se volvieron virales pues fue un comentario directo para Belinda quien además está intentando rehacer su vida luego de la relación con el cantante. Claramente recibió miles de comentarios que le piden ya deje de hablar de la mexicana públicamente si ha quedado en el pasado.

