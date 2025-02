Estas son las 11 marcas de aceite de oliva reprobadas por la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio en el que evaluó la calidad de 45 aceites de oliva que se comercializan en el mercado mexicano y lo que llamó la atención es que once productos fueron reprobados por la referida institución, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto para que puedas tener un consumo más informado.

Como se dijo antes, estos estudios de calidad que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tienen el único objetivo de que los mexicanos realicen un consumo más informado de distintos productos y en esta ocasión en la edición de febrero de 2025 de la Revista del Consumidor se presentaron los resultados del estudio de calidad al que fueron sometidos 45 aceites de oliva, cabe mencionar que, dicha publicación puede ser consultada de forma íntegra en este link.

¿Qué evaluó la Profeco en el estudio de calidad a los aceites de oliva?

Para este estudio de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó un total de 45 aceites de oliva y según se detalla en el reporte, los rubros que se tomaron en cuenta para la evaluación contemplan información comercial, contenido neto, autenticidad, índice de refracción, densidad relativa, acides libre, valor de peróxidos, K270 y K230, pruebas espectrofotométricas en el ultravioleta que otorgan información en torno a la calidad de una grasa.

El aceite de oliva es un producto básico en las cocinas mexicanas. Foto: Pixabay

Estos son los 11 aceites de oliva reprobados por la Profeco

Tras la realización de este estudio de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concluyó que todos los productos cumplieron con la evaluación en cuatro rubros: información al consumidor, contenido no declarado, todos los aceites son efectivamente de oliva, así como que todos manejan valores de acidez libre dentro de lo que se establecen en las normas para este producto, sin embargo, hubo once productos que no cumplen con un parámetro de calidad.

Según señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los once aceites de oliva reprobados no cumplen con el parámetro de calidad referente a su posible deterioro o tendencia a volverse rancio establecido en la Norma Oficial Mexicana NMX-F.109-SCFI-2024. Alimentos-Aceite de Oliva Especificaciones.

Los aceites que no cumplen con este parámetro de calidad, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son los siguientes:

El Olivo / aceite de oliva extra virgen

Golden Hill / Aceite de oliva extra virgen

INÉS / Aceite de oliva extra virgen

La Española / Aceite puro de oliva virgen extra

Misión / Aceite de oliva extra virgen

Olivo del Cielo / Aceite de oliva extra virgen aceituna arbequina

Olivo del Cielo / Aceite de oliva extra virgen aceituna arbosana

Sevillano / Aceite de oliva extra virgen

Selecto Brand / Aceite de oliva extra virgen

YBARRA / Aceite de oliva

YBARRA / Aceite de oliva extra virgen

Estos son los 11 aceites de oliva que no pasaron todas las pruebas del estudio de calidad de la Profeco. Foto: Revista del Consumidor

Como nota adicional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que es importante considerar que un mal almacenaje, exposición a la luz o a las altas temperaturas pueden ser factor para que un aceite de oliva no cumpla con el parámetro de calidad referente a su posible deterioro.

