Yanet García, Issa Vegas y Bárbara de Regil buscan ser la “influencer fitness del año”, ve cómo votar por tu favorita

El 2022 comenzó a dar sus últimos estertores y al igual que en otros meses, se busca premiar a lo mejor del año. Es el caso de la revista Socialiteen, la cual otorgará diversos reconocimientos de los que destacan la mejor Actriz, T!ktoker, Solista, Instagrammer y Artista Viral; sin embargo, también está la categoría de Influencer Fitness del Año, galardón que se disputarán Issa Vegas, Yanet García y Bárbara de Regil, entre otras no menos importantes.

Hasta el momento la que parece más emocionada es la ex Chica del Clima, pues compartió la imagen de las nominadas en sus historias de Instagram; sin embargo, no es una sorpresa que el resto no sienta emoción al saber que son reconocidas desde el momento en que son tomadas en cuenta de entre cientos de mujeres que llevan, al igual que ellas, una vida saludable y la mejor de las vibras.

Sólo Yanet García ha colocado su nominación en sus redes sociales (Foto: captura de pantalla)

Para que la favorita de la gente pueda llevarse el premio, las personas pueden apoyarlas desde su teléfono celular. Los pasos para hacerlo son muy sencillos, sólo es cuestión de ingresar a la página web de la publicación y darle clic a aquella que consideren que ha hecho el mejor trabajo desde sus redes sociales. Las nominadas son:

6 chicas se disputan el premio a la Influencer Fitness del Año (Foto: socialiteen.com)

¿Quién se llevará el galardón?

Podría parecer sencillo para muchos el resultado de las votaciones, pero la verdad es que la competencia está muy reñida, pues para ser tomadas en cuenta, las jóvenes deben tener un alto número de seguidores y tener contenido dedicado al tema. En este caso, el ejercicio y la vida saludable son el eje medular del reconocimiento.

Yanet García se certificó en EU como Personal Trainer (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Desde siempre, las tres han manifestado su amor por el cuidado personal y hasta mental, pues además de ofrecerles a sus seguidores las diferentes rutinas para que cincelen sus cuerpos como los de ellas, también les comparten pensamientos positivos con tal de alejar las malas ideas y con ello evitar que tengan un mal día.

Bárbara de Regil parece tener una energía infinita (Foto: IG @barbaraderegil)

En el caso de Bárbara de Regil, da clases en ciertos lugares de la República Mexicana y hasta tiene una linea de proteínas. Yanet García dejó todo para mudarse a Estados Unidos y certificarse como Personal Trainer. Por su parte, Issa Vegas no duda en publicar los ejercicios que ejecuta en el gimnasio. Todas merecen el premio, pero sólo se la llevará una. ¿Quién será?

Issa Vegas es la sensación en Instagram (Foto: IG @issavegas)

