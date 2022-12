Issa Vegas explota, la sensual modelo responde a "haters" por festejar la victoria de Argentina

Todos los seguidores de Issa Vegas, una de las máximas exponentes del mundo fitness, saben muy bien que ella es originaria de Argentina. Por esta sencilla razón es que se encuentra más que feliz, pues su selección nacional logró colarse a la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 tras ganarle a su similar de Croacia. El encuentro lo vivió, con mucha angustia, desde Miami en Florida, Estados Unidos, donde radica en la actualidad y al final se sumó a la verbena que sus compatriotas hicieron en las calles.

Toda su emoción, que llegó hasta las lágrimas, las documentó y publicó a través de sus redes sociales. Esto lo hizo con la finalidad de que sus seguidores se contagiaran con su alegría. Sin embargo, parece que no se espero la reacción negativa de muchos de ellos. Y es que en temas de futbol, las personas se lo toman todo personal y en esta ocasión no fue la excepción. En algunos comentarios en sus publicaciones de Instagram, las personas acusaron que esta justa mundialista es "un regalo" para la nación albiceleste.

En este caso, parece que muchos aún no superan la victoria de Argentina sobre México cuando disputaron la primera fase eliminatoria. Desde entonces para que hubo enemistad entre ambos pueblos: mientras unos se mofaron por ganar, los otros se defendieron comparando la situación económica que tienen ambos países. Como era de esperarse, todo lo leyó Issa Vegas y no tardó en responderles de la manera más diplomática.

Respuesta de Issa Vegas a sus haters (Foto: captura de pantalla)

¿Cuál fue la respuesta de Issa Vegas?

Issa Vegas, quienes es considerada una de las mujeres más guapas de Argentina, se dedicó a leer muchos de los comentarios que le hicieron llegar. Particularmente en la publicación que hizo donde aparece con una playera de Lionel Messi, con su polémica frase "¿qué mira bobo?", cayeron muchos de los mensajes. Fue así como, a través de sus historias, colocó un mensaje directo para todos los haters contra ella y su nación.

Issa Vegas es fanática de Lionel Messi (Foto: IG @issavegas)

"Al parecer está prohibido celebrar a un país viviendo en otro. Nació en Argentina, he vivido 15 años en México y ahora estoy en USA y no por eso tengo más o menos derecho que cualquiera. Estaría igual de feliz si fuera por México, porque es un país que me ha dado todo y me pone muy triste que le deseen el mal a un país que tan mal la ha pasado; se merecen una alegría. Ojalá que puedan sentirse felices al ver la alegría de otros, se siente bien bonito. ¡Inténtalo!", escribió la modelo de OnlyFans.

"Mundial arreglado.. El mundo fútbol lo sabe.. Argenfifa", "Todo Mexico con Francia!!", "Que esto está siendo un robo, más que va atado que el mundial es para argentina regalo" (sobre el penal marcado a favor de Argentina), "Pues orale regresese a su país que anda viviendo en otro", "es yanki , mexicana o argentina dependiendo de la situación y la conveniencia", "Y el país sumido en la mier$%", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en sus últimas publicaciones.

