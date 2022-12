VIDEO | Issa Vegas se emociona hasta las lágrimas tras pase de Argentina a la Final de Qatar 2022

Issa Vegas, una de las máximas exponentes del mundo fitness, está más feliz que nunca, pues pudo ver la victoria de la Selección Nacional Argentina, país de donde es originaria. Vestida con la camiseta albiceleste desde lo que parecía ser un restaurante. Acompañada por amigos y compatriotas, vivió con emoción los 90 minutos del encuentro de su equipo con Croacia en la fase de Semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022.

A través de las historias de su cuenta de Instagram publicó una serie de videos donde le mostró a sus seguidores toda la verbena que se vivió antes y durante el desarrollo del partido. Incluso, compartió una imagen donde se encomendó a todos los santos y le pidió el favorcito a "Dios, Maradona, Messi, los dioses del Olimpo y hasta los chacras alineados. "Hoy vamos con todo", escribió la modelo de OnlyFans quien confesó que estaba muy nerviosa.

Cuando el se pitó el final del partido y se supo que Argentina estaba en la Final del Mundial todos se abrazaron y festejaron el acontecimiento, pues están a un paso de ganar la tercera copa en su historia. Issa Vegas no pudo contener su júbilo y terminó por derramar algunas lágrimas y llevarse las manos al rostro con una gran sonrisa, pues no lo podía creer. "Gracias por tanto @afaseleccion No puedo con esta emoción. Estamos en la final", escribió.

Issa Vegas se une al festejo en las calles

Al ser un acontecimiento que llega de emoción a cualquier hincha, era natural que los argentinos salieran a las calles para brincar y cantar de gusto al saber a su selección en una Final que podría significar su tercera copa. Con su celular logró captar cuando los colores azul y blanco cubrieron algunas vialidades. Muchas banderas se desplegaron mientras todos hacían los cánticos clásicos de apoyo al equipo.

Ya con otra playera, una muy especial, Issa Vegas se unió a la fiesta bajo el deseo de que Argentina se convierta nuevamente en campeón del mundo. Cabe destacar que la prenda que utilizó tiene la bandera de su nación estampada en la espalda con la leyenda que soltó el jugador Lionel Messi "¿Qué mira, bobo?. Esta ya la había lucido con un par de amigas frente a un mural dedicado a "La Pulga".

Issa Vegas es admiradora de Lionel Messi (Foto: IG @issavegas)

Lionel Messi y Julián Álvarez fueron los autores de las dianas que colocaron a Argentina como el primer finalista de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ahora descansarán a la espera de saber quien será su rival, que saldrá del encuentro entre Marruecos y Francia, actual campeón del mundo. El partido se jugará este miércoles.

