Con elegante bikini, Irina Baeva se olvida de Gabriel Soto y de despide de Qatar

Por más que intentaron mantenerlo en secreto, los rumores sobre la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva se confirmaron de manera sorpresiva después de que habían presentado algunas pruebas de que no era verdad. Esto se veía llegar después de que en múltiples ocasiones se boda tuvo que ser pospuesta, indicio de que su unión no tenía que ser. Sin embargo, como dos personas maduras cada uno ha tomado su camino y en el caso de la rusa se lanzó a Qatar para disfrutar de sus maravillas mientras se desarrollaba la Copa del Mundo.

Su llegada a tierras árabes no es un capricho, pues es parte de la producción de "La Jugada". Pero no está sola, pues la acompaña su amiga María G. Salmón con quien se ha dejado envolver por todo lo que ofrece el panorama qatarí. No obstante, todo lo que empieza debe de acabar y así lo anunció la actriz a través de su cuenta de Instagram donde compartió un video donde luce un coqueto bikini de color blanco con verde.

"Ya empezando a extrañar las experiencias #Qatarshian Falta poco por conocer... #qatar2022", fue el mensaje que Irina Baeva colocó en la grabación que se hizo frente a la playa. Con la sensualidad que la caracteriza se quitó sus gafas para el sol para después volvérselas a poner.

¿Por qué fue Irina Baeva a Qatar?

Irina Baeva explicó en la misma red social que desarrolló un proyecto llamado Qatarshian, mismo que fraguó desde junio de este año, cuando entró en pláticas para unirse al equipo de TUDN y entrarle de lleno a la Copa del Mundo Qatar 2022. "Tuve la fortuna de trabajar con un GRAN equipo que hizo esto posible, y estoy sumamente agradecida con ellos por su talento y entrega", escribió en sus agradecimientos.

"Un proyecto de mucho esfuerzo, de mucha creatividad, mucha diversión, muchos retos, y completamente fuera de mi zona de confort. Estoy muy orgullosa del resultado de nuestro trabajo! Gracias @tudnmex por la oportunidad, y a todos los involucrados que hicieron esto posible. Ahora sí, conozcan #Qatar con nosotras! Venga #Qatarshian", escribió la rusa, quien como ya se mencionó con antelación, fue acompañada por María G. Salmón, modelo y especialista en salud y belleza.

