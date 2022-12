VIDEO | Issa Vegas recibe la Navidad con traje de Santa Claus y eleva la temperatura en Instagram

Para muchos la Navidad fue especial y en el caso de Issa Vegas, fue la mejor, pues es está más que feliz de que su selección ganó la Copa del Mundo Qatar 2022. Por esta razón se puso guapa y hasta ofreció descuento en su contenido exclusivo tras ponerse a tono con la época de fiestas de fin de año; se enfundó en un atuendo al puro estilo del mismísimo Santa Claus.

En un video de corta duración, la argentina supo muy bien que las heladas pronosticadas se disiparían en cuanto fuera visto por los internautas y en especial por sus fieles seguidores. La modelo de OnlyFans se puso unas enormes botas negras de charol y un body de color rojo con detalles en blanco y lo que simulaba ser el cinturón clásico de Papa Noel. Sin embargo, dejó al descubierto esa parte del cuerpo de la cual está muy orgullosa, pues le costó mucho trabajo formar en el gimnasio.

A ritmo de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey, Issa Vegas se postró frente a la cámara para lucir su atuendo de temporada y enloquecer a sus fans en Instagram, que no son pocos, pues tiene más de 9 millones. Ella sólo se limitó a escribir "-25 off !!! LinkB1o Mama clous is hereee" (¡25 de descuento! LinkB1o Mama Clous está aquí). Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron de inmediato al estímulo visual.

¿Cuál fue la reacción de los internautas al ver el video de Issa Vegas?

Está de sobra mencionar que Issa Vegas es una de las mujeres más guapas de las redes sociales, que dicho sea de paso, es una gurú en el mundo fitness. Ella siempre trata de motivar a sus seguidores para que se activen a través del ejercicio y tengan un cambio positivo en su estilo de vida. Por esta razón es que no fue una sorpresa que al mirar los comentarios, uno puede imaginar el gran impacto que tiene en ellos.

Issa Vegas es amante de los bikinis (Foto: IG @issavegas)

"Es la mujer más natural que he visto en mi vida... cuerpo trabajado con esfuerzo", "Se cayó del cielo", "Woooow Issa que guapa buenos días!!! Feliz Navidad, besos", "Eres muy hermosa. Mamá Clous necesito mandar mí cartita", "Absolutamente hermosa y muy sexy hermosa", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a la modelo.

Cabe destacar que hace poco, justo cuando la Selección Nacional de Argentina ganó los últimos partidos antes de convertirse en campeón del mundo, Issa Vegas recibió mucho hate tras dejar ver un poco de su emoción. Esto porque lo hizo desde Miami, Estados Unidos, donde radica en la actualidad. En este caso, dijo que adora México porque vivió muchos años ahí y le dio mucho. Sin embargo, tampoco puede negar sus orígenes y la euforia de ver a su equipo ganador.

Issa Vegas radica en Miami (Foto: IG @issavegas)

