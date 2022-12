FOTO | María Chacón conquista las redes sociales con entallado vestido azul

Aunque María Chacón es toda una sensación por su participación en la telenovela "Cabo" a lado de la actriz Bárbara de Regil, ella ya se había echado el corazón de los televidentes tras ejecutar el papel de "Chofis" en el melodrama infantil "Alegrijes y rebijos". Desde entonces, se supo que aquella niña de sonrisa contagiosa labraría un camino plagado de éxitos en la pantalla chica y así lo está haciendo.

Después de participar en varios proyectos regresó tras muchos años a un proyecto que la emocionó mucho y el cual se nota que disfruta cuando se desenvuelve frente a las cámaras desde distintos puntos de Baja California Sur. Al ser una figura reconocida es natural que se encuentre muy activa en las redes sociales, donde se acerca a su público a quienes les muestra un poco de su mundo personal y el laboral.

En este sentido, en ocasiones María Chacón también utiliza dichos espacios para presumir sus diversos atuendos, mismos que han enloquecido a todos sus seguidores. En este caso, desde sus historias de Instagram presumió un vestido que utilizaría para sus grabaciones en la novela donde también participa Rebecca Jones. Se trata de una prenda que, aunque es sencilla en su corte, le queda a la perfección y le entalla la cincelada figura de la que goza.

María Chacón lucirá espectacular en los últimos capítulos de este 2022 (Foto: captura de pantalla)

María Chacón enamora a sus fans con vestido entallado

Dentro de la telenovela "Cabo", María Chacón es la hermana de Bárbara de Regil, quien es la protagonista. Aunque es una chica dulce, tiene la idea de convertirse en una mujer adinerada y con poder, sin importarle los medios para conseguirlo. Tras bambalinas, la actriz le enseñó a su público el outfit con el que aparecería en uno de los capítulos, siempre elegante y sensual.

María Chacón es una de las actrices favoritas de los mexicanos (Foto: IG @oficialmariachacon)

"Rebeca", modeló un vestido ajustado de color azul con un discreto escote que enseñó estrictamente lo necesario sin dejar de lado la sensualidad que toda chica busca. De igual forma se colocó un maquillaje ligero y el cabello suelto que termina en caireles. La imagen se la hizo desde su camerino y como debía de ser, frente al espejo.

Aunque no se pueden leer los mensajes que los followers le enviaron, no hay duda de que recibió una verdadera montaña de halagos, pues basta con observar los que le llegan en sus diferentes publicaciones para darse una idea. Ella sólo se limitó a escribir: "última semana del 22' let's go (vamos)". Esto es importante, pues da el mensaje de que las cosas, así como este año que agoniza, deben terminarse de la mejor manera y con el mejor de los ánimos.

María Chacón es amante del calor y las playas (Foto: IG @oficialmariachacon)

