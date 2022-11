VIDEO: Bárbara de Regil y María Chacón juegan el "Tortilla Challenge" y sufren este accidente bochornoso

Tras quince años de no participar en una telenovela, por fin se le hizo a María Chacón y pudo integrarse a la producción de "Cabo" donde comparte créditos con Bárbara de Regil, quien en este caso es su hermana. Aunque ya se conocían, desde que comenzaron a a trabajar juntas estrecharon más sus lazos de amistad y así lo presumen en las redes sociales donde hasta se animaron a jugar el reto de la Tortilla Challenge que se popularizó en TikTok.

En este caso, las actrices que le dan vida a Rebeca y Sofía Chávez Pérez, respectivamente, en la obra producida por José Alberto Castro, se dieron un breake en las grabaciones para platicar y claro, agarrarse a cachetadas con una tortilla. Aunque no se sabe de quien fue la idea, el video aparece en la cuenta de la red social de la esposa de Fernando Schoenwald. En éste se puede ver a las actrices con ropas cómodas y descalzas dispuestas a ganar, pero no contaron con que las cosas no saldrían como esperaban.

"Las hermanas de CABO en la vida real", se puede leer sobre la grabación de 3 minutos. En la descripción, Bárbara de Regil sólo se limitó a darle difusión de los horarios y el canal donde transmiten la telenovela. Fue así como echaron manos a la obra y armadas con su tortilla en una mano y agua en la boca, se dispusieron a darse duro. No obstante, parece que desconocían los pasos a seguir porque desde el primer juego las cosas salieron contrario a lo que pensaban y hasta ocurrió un pequeño accidente.

Bárbara de Regil le escupe a María Chacón y se le sale un "pum"

Tras asegurarse de que la cámara del celular estuviera grabando, Bárbara de Regil y María Chacón se pararon una frente a la otra y para jugar "piedra, papel o tijeras". Ambas empataron, pero antes de reanudar el movimiento de manos la modelo fitness le escupió el agua a su comadre de Ensenada en un ataque de risa. Pero eso no fue lo peor, pues a la protagonista de "Cabo" se le salió un potente gas que incrementó sus carcajadas; su compañera le respondió de la misma forma.

Después del incidente volvieron a cargar munición y ejecutaron el juego donde la Chacón ganó, pero no le dio el tortillazo a su amiga, lo que detonó que ésta le escupiera para estallar en carcajadas. Al final el marcador quedó 3-1 y los golpes no estuvieron tan fuertes, lo cual también fue motivo de risas y dolores en el abdomen. Sin duda, ambas pasaron un buen rato para quitarse el estrés que genera la grabación de los capítulos.

