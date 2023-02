Critican a Karol G por estas fotos en la que se le ve "barriguita" y responde: "se va a ver más grandecita todavía"

Esta tarde, Karol G decidió hacer gala de su belleza en redes sociales, por lo cual compartió una de sus últimas sesiones fotográficas en su cuenta de Instagram, en la cual podemos verla portando unas medias blancas, una blusa abierta y una pantaleta obscura con la cual la intérprete de "Gatúbela" lució al máximo su figura.

Ante esto, muchos comentarios surgieron, la mayoría haciendo referencia al talento y la belleza de la también compositora, aunque algunos usuarios también aprovecharon para atacar a "La Bichota" con comentarios negativos hacia su cuerpo, en los cuales aseguraban que las pics no le favorecían, pues dejaban al descubierto su "barriguita".

Por lo que, al percatarse de este tipo de comentarios, Karol G no dudó en posicionarse al respecto en sus historias de Instagram, en las cuales compartió un poderoso mensaje de amor propio en el que dejó en claro que este tipo de críticas no le afectan porque ella ya se deconstruyó y sabe que su valor no radica en su talla.

Karol G impactó a sus seguidores con estas fotografías | IG: @karolg

La intérprete de MAMII se centró en un solo mensaje, el cual concentra varios de los comentarios de odio que se hicieron a las imágenes que posteó en su cuenta oficial de Instagram, mismo que a la letra dice: "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve barriguita".

Ante esto, Karol G decidió responder de manera tajante que esas fotos en realidad se las había realizado una de las mejores fotógrafas que ha conocido, con lo cual dejó en claro que además de estar a gusto con su cuerpo, le había fascinado el resultado obtenido en la sesión fotográfica.

"No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues... Es mi cuerpo y es así... Entonces para qué buscar que quede diferente si es así y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show... Aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando cuando no, va a poder verse más grandecita todavía", escribió Karol G.

Esta es otra de las imágenes con las que Karol G causó furor en su cuenta de Instagram | IG: @karolg

La representante del reggaetón también hizo hincapié en lo importante que es evitar que este tipo de comentarios nos afecten, pues todos los cuerpos, sin importar su complexión, marcas o diferenciadores, son perfectos, por lo cual tenemos que aprender a respetarlos y amar la diversidad.

Sobre esto, recalcó lo importante que es no centrarse en comentarios orientados a lo físico, pues el mundo está viviendo grandes conflictos como para preocuparnos por un poco de celulitis, gorditos u otros aspectos que la sociedad nos ha enseñado que están mal, pero que en realidad son características completamente normales.

"Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de como se ven... Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son (...) Que lindo es ver lo real y no lo efímero (Gracias de verdad a las personas que lo hacen)", expuso Karol G.

Este es el mensaje completo de Karol G | IG: @karolg

