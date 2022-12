VIDEO | Karol G revela tener todo listo para su funeral, estas son sus peticiones

Karol G continúa sumando éxitos a su carrera como cantante de música urbana y dejó huella en 2022 en todo el mundo, aunque debido al impacto que esto ha tenido en su vida personal y salud tanto física como emocional decidió retirarse de los escenarios durante un tiempo. Ahora ha generado preocupación luego de que se revelara un video en el que asegura tener ya todo listo para el día de su funeral.

La popularidad de la “Bichota”, como se hace llamar la cantante, incrementó de manera acelerada este año y la llevó a ocupar los primeros lugares en las listas de música; además, ganó grandes premios que la colocaron como una de las principales artistas de reguetón. Aunque esto no ha evitado que sea blanco de críticas en redes sociales y víctima el body shaming, por ello, decidió darse un tiempo para alejarse del ajetreo que ser una estrella internacional implica.

Estas son las peticiones de Karol G para el día de su funeral. Foto: IG @karolg

A través de TikTok se hizo viral un video en el que la intérprete de “Provenza” dice tener todo listo para el día en que sus seres queridos le den el último adiós y externó su lista de peticiones: “Hagan una fiesta en mi nombre con mis canciones favoritas, voy a dejar un playlist que se llame ‘Para cuando yo me muera’ y en el orden en que yo quiero que la escuchen”.

Para ello desea que todo comience con melodías muy tristes para que puedan llorar su muerte: “Triste para que todos se desahoguen, después de unas cuantas canciones el perreo y luego una salsita para cuando tengan que prender la luz”. Los comentarios no se hicieron esperar y sus fans externaron su preocupación e inmenso cariño.

Karol G pone una pausa a su carrera

Luego de una intensa gira con la que llevó su música a fans en 20 ciudades, incluyendo México -donde compartió escenario con la cantante Anahí de RBD- Karol G decidió hacer una pausa en su carrera y al mismo tiempo se alejó de las redes sociales, por lo que su última fotografía es del 25 de noviembre.

”Resulta que el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira”, así comenzó su mensaje la cantante en pleno escenario: “Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho. 33 shows entre Estados Unidos y Canadá. 33 shows sold out".

“Nos disfrutamos la vida como niños, pero trabajamos como máquinas y por eso y más ¡Los amo!”, es el mensaje con el que se despidió de sus fans y se suma a los que había compartido con anterioridad en su cuenta de Twitter, donde aseguraba no estar pasando por un buen momento y, pese a ello, estar dando su mejor esfuerzo sobre el escenario.

