Karol G: El padecimiento que la hizo subir de peso y que también podrías tener; síntomas y tratamiento

Karol G continúa sumando éxitos a su carrera como cantante convirtiéndose una de las mayores exponentes del género urbano; sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de críticas sobre su aspecto físico que la han afectado debido a que se trata de una extraña condición que no le permite bajar de peso.

La cantante colombiana continúa conquistando al público con su gira “Bichota Tour” en la que ha compartido el escenario junto a grandes artistas como la estrella de RBD Anahí, Café Tacuba, La Mosca y Grupo Niche demostrando que su talento la ha llevado a ocupar un lugar importante en la industria musical, dejando atrás su escandalosa relación con Anuel AA.

Te puede interesar: 5 looks de Karol G para lucir como toda una "bichota" este verano

Aunque la cantante ha conquistado grandes eventos como Coachella y se ha llevado el reconocimiento en otros como Los Billboard, no ha dejado de ser víctima de “body shaming” y esto la llevó a enviar un claro mensaje en redes sociales, poniendo un alto a las críticas y puntualizando en que no hay derecho de opinar sobre los cuerpos de otras personas.

Karol G es víctima de body shaming. Foto: Instagram @karolg

Padecimiento de Karol G

La interprete de “Provenza” reveló en 2018 que durante mucho tiempo se sometió a una rigurosa dieta y estrictas rutinas de ejercicio que le permitieran bajar de peso, pero no lo lograba y el resultado no era lo que ella deseaba encendiendo las alertas sobre su salud.

“Seguía y seguía subiendo de peso hasta que me di cuenta de que yo tenía un problema de salud y tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz (...) Mi cuerpo estaba completamente hinchado, inflamado, entonces fue muy duro eso”, explicó Karol G en entrevista para “Walu Tv”.

Recordó que la gente la criticaba en redes sociales porque había elegido ser cantante y, como consecuencia, “no podía permitirse” el físico que tenía en ese momento. Fueron estos comentarios los que lograron hacerle más daño y, finalmente, tomó cartas en el asunto.

La extraña condición que padece Karol G. Foto: Instagram @karolg

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, la resistencia a la insulina, que padece Karol G, se produce cuando “las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente” y en consecuencia “el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células”.

Cansancio, dolor de cabeza, sueño luego de comer una carga alta de carbohidratos, subir de peso y lesiones la piel llamadas acantosis nigricans son algunos de los síntomas según explica la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Cambios en el estilo de vida, alimentación baja en carbohidratos, ayuno intermitente y ejercicio son parte del tratamiento que puede incluir algunos medicamentos indicados por un médico.

Responde a críticas

Los comentarios negativos sobre su físico dañaron psicológicamente a la cantante, de 31 años, por lo que decidió comenzar a bloquear a los internautas que continuaban haciéndolo para evitar que esto siguiera afectándola.

Te puede interesar: Karol G: No sólo fue Anahí, "La Bichota" cantó con Café Tacvba "Eres" una de las canciones más emblématicas de la banda

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

Añadió: “De tantas cosas que tengo que preocuparme en mi vida, ya el hecho de que todos aprueben la forma de como a mí me gusta verme, no es una de ellas. Sin embargo, como sé que esto es pan diario para muchos a los que destruyen con comentarios, no se dejan. Postada: que de una vez nos comenten abajo las tallas perfectas, 100% aprobadas por los 7 mil 550 millones de personas que habitan este planeta”.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuál es el nombre real de Karol G? Edad, estatura y nacionalidad de la "Bichota original"

Karol G canta "Sálvame" con Anahí y rompe en llanto en pleno concierto | VIDEO

Anuel AA olvidó de forma definitiva a Karol G; se casa con Yailin "La Más Viral"