¿Cuál es el nombre real de Karol G? Edad, estatura y nacionalidad de la "Bichota original"

La Arena de la Ciudad de México fue el escenario donde miles de almas se congregaron para ver y cantar con la Karol G, una de las máximas exponentes de la música urbana de la actualidad. Sin embargo, llamó la atención que no es nada envidiosa, pues invitó al escenario a Anahí para interpretar "Sálvame", melodía que muchos aman y que volvió épico el concierto para los fans.

Es así como la cantante, quien ha aparecido en varias revistas de moda y estilo, se hizo de más popularidad y provocó que aquellos que no la conocían o que simplemente no se habían acercado a escuchar sus canciones, lo hicieran y terminaran rendidos ante la llamada "Bichota original".

Canciones como "Tusa" (con Nicki Minaj), "Bichota" y "Mamiii" han impulsado de manera exponencial la carrera de Karol G convirtiéndola en una de las referentes entre la juventud y que con seguridad pasará como una de las mejores por colocar sus melodías dentro de los primeros lugares de las plataformas musicales.

¿Quién es Karol G?

Pero para entender un poco a Karol G es necesario saber algunas cosas de ella. En este caso es originaria de Medellín, Colombia, la misma tierra de Shakira. Llegó al mundo el 14 de febrero de 1991 y desde muy pequeña supo que el canto era lo suyo, pues con el paso de los años logró ser corista hasta que comenzó a buscar la fama por su cuenta.

Karol G es la máxima exponente del género urbano (Foto: Instagram @karolg)

La cantante, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro, mide 1.60 m y a sus 31 años ha conquistado varios países con su talento; sin embargo, también conquistó el corazón del rapero Anuel AA con quien tuvo una relación desde al 2018 al 2021.

Karol G ha colaborado con grandes artistas a lo largo de su carrera como: Paty Cantú, Tini, Mau & Ricky, Antonio Orozco y Luis Fonsi. Sin embargo, la melodía que le dio presencia a nivel mundial fue sin duda "Bichota", pues ahora se ha convertido en toda una figura a seguir por las jóvenes:

"Salgo acicala' de pie' a tope

Porque puede ser que con el cu%& mío te tope', tope'

Me siento bichota sin salir del bloque

To' me quieren partir y no tienen con qué"

