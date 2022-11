Karol G acabó su gira “$TreaPLoveTour” con 33 sold out y portando un traje de puros cinturones en el escenario

Karol G, la colombiana favorita del género urbano culminó con éxito la gira “$TreaPLoveTour”, con la que recorrió varias ciudades de Estados Unidos y Canadá logrando reunir un total de 33 shows completamente lleno de personas que acudieron a cantar sus temas.

A través de sus redes Karol G hizo un recuento de algunas cosas que desea agradecer, entre lo que más destaca es el amor que la gente le brindó en cada uno de los recintos, dijo que está sorprendida por la calidez con la que fue arropada y que fue espectacular ver a sus seguidores vestidos como ella, con pelucas y letreros en los que le externaban admiración.

El tour de la estrella urbana duró alrededor de dos meses y al llamado acudieron desde niños, familias enteras y personas de la tercera edad que se pronuncian fanáticos de la intérprete de “Bichota”, “Mamiii”, “Tusa” y “200 Copas”.

“Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, Las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, agregó.