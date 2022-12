¿"Gatita" con Karol G? Bellakath revela si prepara una colaboración con la “Bichota”

Bellakath continúa sumando éxitos a su carrera como cantante de música urbana y en medio de la polémica por el supuesto robo de su canción “Gatita” surgieron rumores que apuntan a una colaboración con Karol G, por lo que no dudó en aclarar si es que estarán juntas en 2023 para llevar sus letras a otros rincones del mundo ya que un proyecto de tal magnitud impulsaría su popularidad.

En días pasados Katherine Huerta denunció a través de redes sociales el robo de su famosa canción, motivo por el que también fue eliminada de plataformas como Spotify y TikTok: “¿Tanto me odian? ¿No soportaron? La distribuidora sólo la borro, no me dieron la oportunidad de mostrar los registros. Estoy muy triste”.

No todo ha sido malo para la también influencer, de 25 años de edad, quien en entrevista para el programa “De primera mano” fue cuestionada sobre los rumores de una colaboración con la cantante colombiana Karol G. Aunque no quedó del todo confirmado, no descarta la posibilidad de trabajar juntas y compartir escenario el próximo año.

“TikTok puede afirmar y decir varias cosas, también torcer cierto tipo de información. Karol G está haciendo su trabajo, así como yo, pero la distribuidora es quien ha tratado de buscarme para trabajar con ella. No sólo una, varias, así que voy tomar la oferta que más me convenga”, dijo Bellakath.

Bellakath podría colaborar con Karol G. Foto: IG @karolg

"Canciones de reguetón son para distraerte"

La exparticipante de "Enamorándonos" fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por las letras de sus canciones y aseguró que ella crea la música para que sus fans se relajen: "Las canciones de reguetón son para distraerte, para desestresarte. Yo a mí público le digo que se prepara, pero siempre hay tiempo para divertirse y seguir sus sueños".

Además, confesó que la fama llegó a su vida de manera abrupta y no esperaba el arrollador éxito que goza ahora. La primera canción que lanzó fue "Melocotón" y sólo lo hizo porque disfruta de escuchar reguetón, pero pronto alcanzó gran popularidad en redes sociales y se volvió viral.

Sobre las acusaciones que algunos internautas han hecho en su contra al señalarla de plagio por el parecido de "Gatita" con otras melodías, se defendió: "Yo no tengo idea de con cuál de las canciones me estén comparando, TikTok está lleno de comparaciones musicales con mi canción desde que empezó a subir de visitas. Esto sucede porque puede haber muchas coincidencias dentro de los ritmos musicales, hablar de esto y de propiedad intelectual es un tema bastante amplio".

Bellakath se defiende de quienes la acusan de plagio. Foto: IG @labellakath

