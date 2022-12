¡Robaron "Gatita"! Bellakath rompe en llanto y prepara demanda millonaria: “¿Tanto me odian?”

Bellakath ganó gran popularidad tras el éxito de “Gatita” y se colocó de inmediato en el gusto del público, sin embargo, este martes 20 de diciembre denunció a través de sus redes sociales que una persona reclamó la propiedad de la canción y ahora prepara una demanda millonaria, pues tiene las pruebas de que ella es la autora.

Khaterine Huerta, como es el nombre de pila de la cantante, compartió un video a través de sus redes sociales donde, entre lágrimas, denuncia que este lunes recibió un correo en el que se le informa que una persona reclamó la canción y al instante fue borrada de otras plataformas como TikTok e Instagram, donde ya contaba con miles de reacciones y comentarios.

“¿Tanto me odian? ¿No soportaron? La distribuidora sólo la borro, no me dieron la oportunidad de mostrar los registros. Estoy muy triste porque fue un trabajo que hice desde agosto, la canción salió en octubre (…) ‘Gatita’ es de México, de México para el mundo”, dijo la joven entre lágrimas y pidió a sus seguidores que compartieran el video en el que realiza la denuncia.

Bellakath prepara demanda

La también intérprete de “Lluvia de micheladas” aseguró que cuenta con los recursos necesarios para probar que la canción es de su autoría en colaboración con Alexito Mix como productor; además, está registrada en las instituciones pertinentes por lo que no dudó en iniciar una “demanda millonaria” para recuperarla.

Mientras tanto, le pidió a sus fans que compartieran la melodía a través de sus redes sociales ya que la “regalaría” al no poder obtener las ganancias correspondientes. Detalló que estará disponible en todas sus plataformas y que también la compartirá “a capela” para que puedan crear una versión diferente, quien así lo quiera hacer.

Indicó que la persona que reclamó la canción lo hizo durante las fechas decembrinas debido a que las empresas toman vacaciones y así no podría solucionar el robo hasta que volvieran; sin embargo, aún la cantará en sus presentaciones y le pidió a sus fans no preocuparse ya que también la seguirán disfrutando.

