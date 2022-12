Bellakath explota contra los haters que la acusan de plagio y los llama "peleles"

Bellakath contestó a sus "haters", pues desde que se dio a conocer que su canción "Gatita" enfrentó problemas por copyright, la han acusado de plagio. Sin embargo, la artista de reguetón salió a defenderse y de forma contundente afirmó que el tema es completamente suyo y llamó "peleles" a las personas que la siguen criticando en redes sociales, en donde el tema no deja de estar en las principales tendencias.

Katherine Huerta, nombre real de la intérprete, ha sido tema de conversación en los últimos meses debido a que lanzó su sencillo "Gatita", el cual ha estado en los principales puestos de los chats, no sólo en México, sino en el mundo. Lamentablemente, su éxito se vio opacado esta semana, cuando la canción enfrentó una acusación de copyright por lo que fue eliminada de algunas plataformas digitales.

Bellakath llama pelele a sus haters

Aunque la también creadora de "Lluvia De Micheladas" recuperó su exitoso tema y ya está disponible en las plataformas de streaming, no han parado las críticas y las acusaciones de plagio en redes sociales, por lo que Bellakath tomó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores, pues aseguró que "hay gente que no tiene ni idea de lo que está hablando", para después llamarlos "peleles".

"Si los abogados en propiedad intelectual siguen investigando, siguen informándose, un pelele cualquiera que dice que es plagio ¿en qué se basa?", escribió en sus historias de la plataforma de Meta en la que tiene 917 mil seguidores. "Ya estuvo bueno, ¿no?", terminó su crítica, contestando a todos aquellos que no sólo la acusan por el presunto plagio del tema, sino que también se burlan de la situación que hasta la ha hecho iniciar una demanda millonaria en contra del artista que está reclamando la canción.

Este mensaje lo complementó con un comentario en Twitter en tono sarcástico. "A los haters habladores no les gustó el mambo, ¿verdad?", escribió la artista que se dio a conocer en "Enamorándonos" como una de las concursantes. Y es que a pesar de que la canción es todo un éxito, Bellakath no se ha salvado de las críticas de los usuarios de internet, pues no sólo juzgan su música, también sus looks y hasta su apariencia física, ya que se ha hecho algunas cirugías estéticas.

En tanto, de acuerdo a usuarios de redes sociales, la canción en muy parecida al tema de Little Key y Son de AK, titulado "El Hueso De Mi Perra", la cual fue lanzado en 2012. Aunque la letra no es igual, los internautas notaron que los sonidos de la música son extremadamente similares, por lo que se puede considerar un plagio por parte de la artista y su equipo de producción, quienes tal vez llegaron a tomar una parte de la canción.

