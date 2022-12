Karol G eleva la temperatura con entallado top

Karol G es una de las artistas que más popularidad ha adquirido entre el público. Sus canciones se escuchan por todas partes y la cantante colombiana no para llenar estadios y todo tipo de escenarios a los que lleva su música. Por supuesto, su éxito viene acompañado de fama, de reconocimiento mundial y de muchos fanáticos en las redes sociales.

Instagram es el lugar en el mundo para la cantante, pues en muy poco tiempo ya cuenta con 57 millones de seguidores de todo el globo. Es por eso que le gusta estar en contacto con sus fanáticos y mostrando todo el tiempo contenido exclusivo y de calidad. De hecho, a la “Bichota” le gusta mucho el contacto con la gente.

karol G. Fuente: Instagram @karolg

Pues bien, recientemente Karol G dio una entrevista al comediante puertorriqueño, Chente Ydrach, quien le preguntó si se goza la fama como parte del negocio de la música. Frente a lo planteado, la antioqueña dio cuenta de que disfruta de todo lo relacionado con la industria. “A mí me gusta todo... la mayoría del tiempo me gusta mucho la gente”, dijo la cantante.

“En realidad, vengo de familia muy numerosa, de pequeña éramos como 150 personas en las fiestas, entonces a mí me gusta la gente. Si llego a Medellín no salgo mucho y, me gusta salir, pero si estoy sola estoy en Instagram o me parqueo en el carro, llevo algo de comer y me lo como dentro del carro viendo pasar gente”, concluyo la colombina.

karol G. Fuente: Instagram @karolg

Para que veas lo que le gusta relacionarse con sus fanáticos, en esta oportunidad Karol G subió una historia a la red social de la camarita donde se la ve vestida de blanco mostrando una cintura increíble. Como esta vestida toda de blanco, ella a puesto “día de velas” haciendo alusión a su prenda y su gran figura.