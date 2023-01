Vicente Fernández Jr se lanza contra Bad Bunny por desplante con una fan: “Mi padre fue ejemplo”

Bad Bunny se encuentra una vez más en medio de la polémica, esta vez por el desplante que tuvo con una de sus seguidoras al lanzar su celular cuando intentaba tomarse una foto con él. El reguetonero recibió una lluvia de críticas en redes sociales a las que se sumó Vicente Fernández Jr, quien le dejó un fuerte mensaje con el que dejó claro que no sería más uno de sus seguidores.

El intérprete de “Tití me preguntó” goza de un arrollador éxito y fama internacional, pero esto no ha evitado que sea blanco de controversia y tras anunciar su retiro temporal de los escenarios todo indica que no inició el 2023 con el pie derecho, pues se volvió tendencia luego de que se hiciera viral un video en el que le arrebata el celular a una de sus fans y lo lanza cuando ella sólo intentaba tomarse una fotografía.

Los comentarios no se hicieron esperar y el “Conejo malo” recibió una lluvia de críticas en redes sociales, a las que se sumó el hijo mayor del “Charro de Huentitán” al asegurar que su padre demostró más de una vez cómo se debe tratar a sus fans: “Yo sí te seguía, pero te dejo de seguir. Mi padre fue claro ejemplo de cómo amar a su público, nos debemos a ellos, nuestro público. Bye”.

Mariana González, prometida de Vicente Fernández Jr e integrante de “Rica, famosa y latina”, no dudó en apoyar a su pareja y también compartió un mensaje en la última publicación del reguetonero a través de Instagram: “No te seguía, sólo vine a leer los comentarios y nunca te voy a seguir”.

Críticas a Bady Bunny

Ante los comentarios negativos, Bad Bunny compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que justifica su comportamiento: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o sólo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es: una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

El mensaje enfureció aún más a los internautas y a otros famosos, además de Vicente Fernández Jr, que también se lanzaron en contra del reguetonero, entre ellos el youtuber Chumel Torres con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia”.

“Ahora que estoy de afuertia veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, mano, en mis oraciones los pondré. Unos aborrecidos, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer. Cabr** mano, no nos damos cuenta donde estamos metidos hasta que lo ves de fuera”, escribió Farruko tras lo ocurrido.

Farruko reacciona a la actitud de Bad Bunny. Foto: IG @farruko

SIGUE LEYENDO:

Mariana González enamora a Vicente Fernández Jr. con escotado look de “Morticia Addams”

¿Qué es un implante peneano? La curiosa operación que se habría hecho Vicente Fernández Jr.

FOTOS | Los mejores memes de Bad Bunny tras lanzar el celular de una fan