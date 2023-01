Maya Nazor robó suspiros con coqueto baile en pleno centro comercial: “Me dio un poco de pena

Maya Nazor causó furor en TikTok durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó belleza y sensualidad con un coqueto baile en pleno centro comercial, por lo que la ahora expareja de Santa Fe Klan se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de todo el internet.

Como se mencionó antes, fue a través de la concurrida aplicación de videos surgida en China donde Maya Nazor publicó el video en cuestión, el cual fue grabado desde un centro comercial donde estaba dando un paseo junto a su pequeño hijo llamado Luka, quien la acompañaba recostado en su carriola.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Maya Nazor no había generado ningún video en un lugar público por lo que la influencer que está a pocos días de cumplir 24 años confesó que sintió un poco de vergüenza, sin embargo, esto casi no se le notó pues al momento de bailar se desenvolvió de muy buena manera, incluso, acaparó las miradas de las personas que pasaban a su alrededor.

“Al principio me dio un poco de pena” fue el texto que escribió Maya Nazor para acompañar su video, en el cual, realizó una coreografía al ritmo de una canción del género urbano, la cual, se ha mantenido como tendencia durante los últimos días en la mencionada aplicación.

En cuanto al outfit con el que Maya Nazor robó más de un suspiro, se trataba de un entallado vestido largo confeccionado con tela de licra azul, por lo que dicha prenda se encargó de remarcar todas y cada una de las curvas de la también empresaria, quien para complementar su look calzó un par de tenis blancos y usó unas gafas de sol en la cabeza.

Maya Nazor es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: nazormaya

Cabe mencionar que, en este video, Maya Nazor no mostró a Luka, sin embargo, sí dejó ver que estaba de compras junto a él pues estaba frente a la carriola donde estaba el bebé que es producto de su relación con Santa Fe Klan o Ángel Jair Quezada Jasso, como se llama realmente el rapero.

El coqueto video de Maya Nazor no pasó desapercibido para los usuarios de TikTok, prueba de ello es que hasta el corte de esta redacción dicho clip ya acumula cerca de un millón de reproducciones y más de 100 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Serás lo mejor que me pasó”

Luego de todo el revuelo que se armó por la ruptura de Maya Nazor y Santa Fe Klan, la influencer salió a aclarar que su separación del rapero fue de mutuo acuerdo, además, aclaró que no es ninguna “caza fortunas” como se ha especulado y finalizó señalando que lo único que quiere por ahora es dedicarse por completo al cuidado del pequeño Luka y un par de días más tarde publicó una foto junto al menor que la que escribió “Sin duda eres y siempre serás lo mejor que me pasó este 2022” y momentos más tarde, el rapero comentó su foto asegurando que su primogénito también es lo mejor que le ha pasado, lo cual, generó todo tipo de especulaciones, no obstante, lo que quedó claro es que ambos seguirán llevándose bien por el bien del menor, quien apenas tiene unos cuantos meses de nacido.

Maya Nazor y Santa Fe Klan demostraron que mantendrán una buena relación por el bien de su hijo. Foto: IG: nazormaya

SIGUE LEYENDO:

Desde el suelo, Jacky Ramírez recibe el 2023 con atrevido body de transparencias

Sara Corrales enciende la red en ajustado bikini de leopardo

Anette Cuburu se confirma como la más hermosa de VLA con encantador vestido rojo