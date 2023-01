Desde el suelo, Jacky Ramírez recibe el 2023 con atrevido body de transparencias

Jacky Ramírez, quien es conocida por su participación en “Acapulco Shore” y “Survivor México”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que a través de su perfil oficial de Instagram publicó una fotografía con la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de la farándula pues presumió su curvilínea silueta posando desde el piso y vistiendo un atrevido body de transparencias que la hizo llevarse decenas de halagos.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde Jacky Ramírez difundió la fotografía en cuestión, la cual, fue su primera publicación del 2023 y por ello aprovechó para enviar un mensaje de Año Nuevo a los más de 1.1 millones de seguidores que ostenta en esta plataforma en la que ya es todo un fenómeno gracias al atrevido contenido que publica de manera recurrente.

Jacky Ramírez provocó más de un suspiro con esta arriesgada postal. Foto: IG: jackyoficial_

“Feliz Año Nuevo a todos mis seguidores, gracias por su apoyo incondicional. Este 2023 quiero conocerlos a todos ustedes, les deseo éxito hoy y siempre. Los quiero”, fue el texto que escribió Jacky Ramírez para acompañar su arriesgada foto, en cual, posó desde el suelo haciendo una pose que resultó más que seductora para sus admiradores.

En cuanto al outfit con el que Jacky Ramírez arrancó suspiros se trataba de un entallado body de red en color negro con algunas decoraciones con brillos, no obstante, debido a la naturaleza del material con el que estaba confeccionado se generaron distintas transparencias que no dejaron nada a la imaginación, además dicha prenda también estaba llena de escotes y otras aberturas, sin embargo, la estrella de OnlyFans fue muy cuidadosa para no enseñar de más.

La candente fotografía de Jacky Ramírez no pasó desapercibida para los usuarios de la concurrida aplicación de la camarita y prueba de ello es que en tan solo un par de horas su publicación acumuló más de 20 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de comentarios en los que sus fans y otras figuras de la farándula la halagaron por su arrolladora belleza.

Jacky Ramírez pose una de las figuras más envidiables de la farándula. Foto: IG: jackyoficial_

¿Jacky Ramírez regresará a Acapulco Shore?

Hasta el momento, Jacky Ramírez ha participado en las dos últimas temporadas de Acapulco Shore, en las cuales, ha tomado un importante papel en el desarrollo del reality show debido a su polémica personalidad, sin embargo, se desconoce si está contemplada para la próxima entrega de la exitosa producción de MTV pues la bella modelo e influencer ya inició su carrera como cantante, además, se cree que podría tener otras oportunidades dentro de la televisión tras su exitoso paso por “Survivor México”, además, ya figura como toda una estrella en OnlyFans.

Ante esta situación, se espera que ella misma aclare cuál será el destino de su carrera artística para este 2023, el cual, lo inició derrochando belleza y sensualidad.

