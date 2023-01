Maya Nazor presume su figura en coqueto bikini frente a la alberca: "Primeras fotos del año"

Cuando se trata de comenzar un año nuevo, muchas personas se lo toman muy en serio y para hacerlo realidad deciden cortar por lo sano muchas situaciones que pudieran estarles provocando algún tipo de tristeza. En este caso Maya Nazor no lo pensó dos veces y le dijo adiós al rapero Santa Fe Klan, quien es el padre de su hijo Luka.

A poco más de una semana de haber anunciado su separación, en buenos términos, la influencer se ha mantenido activa, más que nunca, en sus redes sociales, donde continúa su vida en compañía de su pequeño. Hace un par de días publicó una fotografía a su lado con el siguiente mensaje: "Sin duda eres y siempre serás lo mejor que me paso este 2022", con lo que dejó claro que no se arrepiente de nada. Por su parte, el cantante le respondió: "A mi también es lo mejor que me ha pasado".

Maya Nazor recuperó su figura a poco de haber dado a luz (Foto: IG @nazormaya)

En su última publicación en Instagram, Maya Nazor publicó las que son sus "primeras fotos del año" en donde se le puede ver contenta y luciendo un bikini de color marrón que no dejó casi nada a la imaginación. A un par de horas de haberlas enseñado a su vasto público virtual, recibió miles de likes y comentarios que hicieron apología de su belleza.

Maya Nazor se tomó sus primeras fotos del 2023 (Foto: IG @nazormaya)

Maya Nazor aclaró que no es una interesada

Como es natural, cuando existe un escándalo amoroso de algún famoso surgen rumores ante la ausencia de aclaraciones. En este sentido, se mencionó que la influencer estuvo con Santa Fe Klan por mero interés, algo que ella desmintió apenas cobró fuerza la idea en las rede sociales.

Es menester mencionar que el rapero no ha salido a dar una sola declaración al respecto, aunque en una de sus presentaciones no se aguantó las ganas y rompió en llanto dando a entender el dolor por el que atraviesa. En su momento, Maya Nazor sólo le pidió a los internautas que respetaran su decisión y no tocaran el tema para nada. Para su mala suerte

Maya Nazor es considerada una de las influencers más atractivas (Foto: IG @nazormaya)

