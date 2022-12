Maya Nazor, al borde de las lágrimas pide respeto tras su separación de Santa Fe Klan

Fue hace algunas semanas que inesperadamente comenzaron a circular los rumores de una separación entre la popular pareja conformada por Maya Nazor y el famoso rapero Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada.

Poco a poco se fue confirmando esta triste noticia, pues Maya y Santa Fe Klan habrían terminado su relación amorosa a tan solo 6 meses de haber recibido a su hijo a quien decidieron nombrar Luka, ante la inesperada separación es la bella influencer quien pide respeto para ella pues la han señalado de interesada.

Maya Nazor entre lágrimas pide respeto

Es por medio de Tiktok que han circulado pequeños fragmentos de una transmisión en vivo que realizó la hermosa influcencer quien cambió el color de su cabellera de rubio a naranja en donde pide respeto para ella, para Santa Fe Klan y para su hijo.

Y es que desde que comenzaron los rumores sobre su separación seguidores y seguidoras del rapero hicieron fuertes comentarios y señalamientos en contra de Maya Nazor a quien no bajan de interesada, por lo que ésta pidió respeto.

Y es que, la bella influencer asegura que luego de su separación del padre de su hijo, lo único que desea es convertirse en una mujer fuerte, feliz y exitosa para su hijo y expresó que no cree justo todas las opiniones que dicen de ella por lo que pide no juzguen no opinen de su relación con Santa Fe Klan pues los únicos que saben lo que en verdad sucedió son ellos dos.

“Quiero ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo, no se me hace justo cómo están reaccionando muchas personas porque repito, no saben nada, no pueden juzgar ni opinar de algo, ustedes no vivieron en la relación, los únicos que sabemos somos Ángel y yo y mientras nosotros nos respetemos y todo esté bien, no deben opinar…”, dijo Maya Nazor

Casi al borde del llanto, Maya aseguró que no es una mujer interesada pues relató a quienes la juzgan que ellos no saben en qué circunstancias se conocieron ella y Santa Fe Klan y además dejó claro que sí tuvo un hijo con el intérprete de “Separaos” es por que así ambos lo acordaron pues fue una decisión mutua.

“Quiero que sepan que yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así, yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace…ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel, y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, dijo Maya

Finalmente, la madre del hijo de Santa Fe Klan pidió respeto para ella pues como mujer así lo merece pero sobre todo para Luka el hijo que tiene en común con el polémico rapero y aunque sabe que no todos la han juzgado, la mayoría de las personas si lo han hecho es por eso que salió a aclarar este punto en redes sociales: “nada más les quiero pedir respeto como mujer y respeto principalmente para mi hijo”.

